La nuova edizione di The Voice Generations che ha esordito ieri sera su Rai Uno ha regalato subito emozioni fortissime al pubblico in studio, ai telespettatori a casa, ma anche ai giudici e alla conduttrice Antonella Clerici. Tra i concorrenti in gara c’era la coppia formata da Anna e Erica, allieva e vocal coach. Le due hanno raccontato di avere un legame molto più profondo, che va al di là delle lezioni canto. Una storia ha commosso tutti con un finale a sorpresa.

Erika e Anna sono state le prime ad esibirsi sul palco di The Voice Generations nelle cosiddette blind auditions che servono ai giudici per scegliere i concorrenti da inserire della propria squadra. Ad attendere l’esibizione di Anna ed Erica c’erano sulle poltrone girevoli Arisa, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e il rapper Clementino, sempre attenti a cogliere il lato artistico degli artisti in gara ma anche il loro vissuto.

The Voice Generations, la storia di Anna ed Erika e il loro legame speciale





Prima di esibirsi Erika ed Anna hanno raccontato il loro percorso ad Antonella Clerici. “So che tra di voi c’è un legame speciale, una promessa che hai mantenuta, vero Anna?”, ha chiesto Clerici: “Sì, una promessa fatta alla mamma di Erika molti ani fa, è stato un momento importante, mi ha chiesto se volevo prendermi cura di Anna perché lei non ce l’avrebbe fatta”. La donna infatti è morta 5 anni fa, quando la figlia di Erika aveva 13 anni, da allora la vocal coach è diventata qualcosa di più di una semplice insegnante.

“È come se mia mamma mi avesse mandato qualcuno a proteggermi al suo posto, è stata una emozione molto forte”, ha raccontato la ragazza, oggi 18enne, che poi ha detto che avrebbe dedicato al sua esibizione proprio alla madre scomparsa. In studio non c’era neanche il padre della ragazza che vive per motivi di lavoro in Romania. “Sono sicuro che tua madre questa sera ci sarà. Il cuore passa, sono sicura che i coach se ne accorgeranno”, ha concluso poi Clerici, incoraggiando la giovane promessa.

Anna ed Erika si sono esibite nel brano Proteggimi, di Elisa. Appena concluso i giudici hanno fatto a gara per poterle prendere nel proprio team. Alla fine l’ha spuntata Arisa. Ma non è finita qui. Per Erika è arrivata infatti una grandissima sorpresa. La regia aveva organizzato un finto collegamento con il padre in Romania, il video invece era registrato. Poco dopo infatti è apparso l’uomo e tra padre e figlia è scattato un abbraccio che ha commosso tutto.