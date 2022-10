Tutti contro Charlie al GF Vip 7. Sono lontani i tempi in cui nella casa erano tutte rose e fiori e ormai da tempo gli animi dei vipponi si sono scaldati e sono esplose numerose liti. L’ultima in ordine di tempo è scoppiata a causa di Charlie Gnocchi, che in questi giorni sta tentando invano di diventare il leader del gruppo.

Il concorrente del GF Vip 7 ha voluto organizzare un gioco di squadra, ma al rifiuto di Amaurys, George e Pamela ha perso la testa e ha iniziato a inveire contro tutti. Una scena che ha lasciato basiti tanti concorrenti, visto che ognuno ovviamente è libero di decidere cosa fare o non fare all’interno della casa. Al rifiuto il concorrente si è scagliato contro alcuni vip.

Tutti contro Charlie al GF Vip. La lite per il gioco di squadra

“E allora ognuno fa il suo qui. Inutile tentare di fare qualcosa di bello. – ha detto Charlie Gnocchi scatenando gli altri concorrenti – Anche oggi c’era un clima fiacco. Saremmo un gruppo favoloso con mille belle personalità e ci perdiamo in cavolate. Non è che voglio obbligare le persone a stare tutti insieme. Stasera volevo cercare di riunire tutti per vedere se il nostro gruppo ha delle cose che non vanno bene e che possono essere migliorate. Qui c’è un livello di nervosismo terribile. fate baci e abbracci e poi vi sparlate a vicenda”.

Poi le parole di Charlie contro Alberto De Pisis: “gnuno fa i ca***i suoi. Tipo Alberto De Pisis non dice niente. Dì qualcosa di te, no? Siamo artisti, siamo qui per divertirci e raccontare le nostre storie. Pamela, la conosco e ha raccontato la sua. Alberto… chi ca***o è Alberto? Chi lo conosce? So solo che è andato ad Ibiza 8 mesi”. A quel punto tutti si sono scagliati contro Charlie. Da Alberto a Luca, passando anche per l’amica Cristina e Antonino.

Charlie vorrebbe tanto fate il leader, il trascinatore ma oltre ad essere un macigno nessuno lo ritiene tale e quindi sclera male#gfvip pic.twitter.com/8VGg2DuiDv — Tu Pozzu…dicere 🇺🇦 (@PozzuTu) October 11, 2022

Proprio l’ex fidanzato di Belen Rodriguez si è scagliato contro Charlie Gnocchi al GF Vip 7: “Eravamo in 12 sul divano potevamo giocare! Se Amaurys e Pamela non volevano giocare dovevi fermarti. Mi sembri un pirla dai. Sei un grande… caz***! Non mi manipolare con le tue str*ate. Smettila, finiscila io non sono un idiota. Hai un modo di parlare alle persone sbagliato! Se Amaurys, George e Pamela non vogliono fare una cosa non insistere. Se ti comporti da maleducato e prepotente non avrai più nessuno con te. Smettila fai ridere, hai 30 anni più di me. Dove li hai spesi per non accettare la verità?”.