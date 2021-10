Succede di tutto, ad ogni puntata di Tu sì que vales. E ogni volta c’è sempre un simpatico siparietto tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi: ma cosa è successo stavolta? Sabrina si è commossa col numero dei Solasta. Gli acrobati hanno dato prova del loro talento con acrobazie e numeri di contorsionismo sempre più difficili. “Abbiamo creato questo gruppo a causa della pandemia – raccontano i ginnasti.”

“Abbiamo deciso di unire tutte le nostre abilità e creare il nostro numero. Da qui vedremo dove andremo”, spiegano i Solasta e Ferilli non riesce a nascondere, anche se ci prova, le lacrime. Maria De Filippi se ne accorge e lo fa notare a tutto lo studio di Tu sì que vales. “Maria si fa sempre i ca**i di tutti”, protesta l’attrice quando l’altro giudice Teo Mammucari chiede a De Filippi come ha fatto ad accorgersi delle lacrime di Ferilli.

“Immagino quanta fatica, aspettative, tensione”, Sabrina Ferilli spiega il perché di tanta emozione. “Chi fa un po’ lo stesso mestiere, quando si arriva a un livello alto l’emozione è sempre tanta. È la festa di tutti”, conclude l’attrice.





“Sì, sono contenta per loro. Per la fatica, per l’impegno. Sì, facciamola a livello internazionale la figura di cacca, Maria! Mi commuovo perché immagino quanta fatica, quanta aspettativa, quanta tensione”. Il pubblico di Tu sì que vales ha applaudito alle parole dell’attrice, ma quando il gruppo è uscito dallo studio, c’è stato anche spazio per una gag innescata da Teo Mammucari.

“Ora tu Maria mi devi dire come hai fatto a vedere che si era commossa”, ha chiesto ironico il giudice ci Tu sì que vales. Sabrina Ferilli non si è lasciata sfuggire l’occasione per punzecchiare Maria con la quale, spesso, ingaggia battibecchi in puntata: “E pensa che io mi metto anche i capelli davanti e mi giro proprio per non farmi vedere. Ma Maria si fa sempre i caz** di tutti”. Fenomeni.