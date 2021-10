Altra grandiosa puntata di Tu sì que vales. Ospiti speciali della serata, i ballerini di liscio, chiamati per omaggiare Raul Casadei. Polka, mazurca e via col liscio. Tutto il pubblico si è divertito e anche i giudici hanno voluto scendere in pista per mettersi alla prova. Anche Teo Mammucari si è voluto mettere alla prova, ma prima ha mostrato la sua preoccupazione verso il maestro di ballo: “Vuole togliersi la maglia? Io sono preoccupato. La vedo rosso e paonazzo”.

E ancora: “Lei mi infarta qua”. Naturalmente niente di grave, ma cosa è successo? L’uomo, maestro di ballo, per la fatica si è mostrato un po’ rosso in volto, tanto che Teo Mammucari si è dimostrato preoccupato, chiedendogli se per caso non volesse togliersi la maglia aderente. Poco dopo sempre Mammucari ha detto: “Le è partito l’ormone?”. Il maestro di ballo con il sorriso in volto ha voluto scherzare a Tu sì que vales: “Non capita tutti i giorni di ballare con Sabrina Ferilli”.

Ecco il problema quindi! Ad inizio puntata di Tu sì que vales Belen Rodriguez ha lasciato giudici senza parole con un piccolo discorso di ringraziamento: “Volevo ringraziarvi perché con i tempi che corrono abbiamo bisogno di leggerezza e voi siete i dispensatori di buonumore più grandi che abbiamo in dono”.





Belen Rodriguez ha voluto ringraziare tutti i giudici di Tu sì que vales ovvero Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli, che sanno come dispensare buonumore il sabato sera. E la battuta di Belen Rodriguez, insieme agli altri conduttori (Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile, che ha fatto un gesto inaspettato), non si è fatta attendere.

“Rudy Zerbi? Un grazie anche a lui”, ha detto Belen. Risate a non finire, anche dai diretti interessati. Nella serata di ieri, la sfida di share era proprio tra Tu sì que vales e Arena Suzuki ‘60 ‘70 ‘80: chi vincerà tra Amadeus e i mitici giudici di Canale5? Si scoprirà nel corso della mattinata di domenica 3 settembre 2021.