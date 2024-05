Giulia Stabile sta vivendo un momento molto positivo. Dopo l’addio da Sangiovanni ha ritrovato il sorriso. Nelle ultime ore però ha preso a rincorrersi una voce che sarebbe piuttosto forte e riguarderebbe il suo ruolo all’interno di Tu si que vales, il programma in onda su Canale 5 che nella scorsa stagione l’ha vista al timone insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. A quanto pare potrebbe lasciare la guida in favore di un’altra vecchia conoscenza di Maria De Filippi.

L’addio a Sangiovanni, si diceva, era stato particolarmente traumatico e le ragioni non chiarite del tutto se non con una dichiarazione che spiegava, senza andare a fondo, come il sentimento fosse esaurito. “Nessun tradimento, solo progetti totalmente diversi. Ciò che mi stupisce è la loro maturità. Nonostante la loro giovane età, hanno deciso di rimanere in ottimi rapporti, intraprendendo strade diversi”.





Tu si que vales, Giulia De Lellis prende il posto di Giulia Stabile?

Aveva raccontato investigatoresocial, il primo a dare la notizia. Notizia che comunque aveva fatto male, come questa di Giulia Stabile che vorrebbe lasciare la conduzione di Tu Si Que Vales perché avrebbe il desiderio di dedicarsi maggiormente alla danza. Scrive infatti Novella 2000 come: “Starebbe infatti lavorando a un progetto che la porterebbe a girare l’Italia in vari teatri e questo porta chiedersi chi potrebbe sostituirla”.

E la risposta sembra già esserci: Giulia De Lellis, ex UeD che come conduttrice ha già un po’ di esperienza grazie ad alcuni programmi di Real Time. A proposito di Giulia De Lellis. L’amore con Giano Del Bufalo sta andando a gonfie vele. La coppia era uscita allo scoperto come coppia in sordina. La partecipazione a un evento mondano a Venezia era stata l’occasione per mostrarsi insieme per la prima volta sui social, dopo che le voci su di loro avevano già iniziato a circolare.

Solo nei giorni scorsi avevano pubblicato una foto di coppia sui social. Nello scatto in bianco e nero lei sorride felice guardando l’obiettivo, lui le posa le labbra su una guancia a metà tra un bacio e una smorfia, in sottofondo la canzone “If love is a red dress” di Maria McKee. Belli, complici e innamorati, sono una coppia da favola.