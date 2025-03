Il 5 marzo il cielo sopra la Casa del Grande Fratello si è riempito di messaggi, ma uno in particolare ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Un aereo con uno striscione dedicato a Javier Martinez ha scatenato discussioni dentro e fuori il reality. “Javier il vero primo finalista”, questo il messaggio che i suoi fan hanno fatto volare sopra il giardino, facendo esplodere il dibattito tra chi lo sostiene e chi invece ha visto in questo gesto una chiara provocazione.

Nel momento in cui l’aereo ha sorvolato la Casa, molti concorrenti erano in giardino. Mentre Javier ha ringraziato per l’affetto e ha cercato di mantenere un profilo basso (manca ancora qualche settimana alla finale), gli altri inquilini hanno avuto reazioni decisamente più fredde.





Grande Fratello, messaggio per Javier: “Tu il vero finalista”

Lorenzo Spolverato, il primo finalista uomo scelto dal pubblico, è rimasto impassibile, disteso al sole e apparentemente indifferente al messaggio. Nessuna risposta, nessuna reazione evidente, un silenzio che molti hanno interpretato come un segnale di superiorità o, al contrario, di fastidio trattenuto. Un tweet ha riassunto la scena con ironia: “Lorenzo non gli dà mezza soddisfazione, Shaila si fa le unghie, Giglio dorme, Chiara girata dall’altra parte”.

L’aereo ha generato un acceso dibattito anche fuori dalla Casa. Alcuni utenti hanno criticato l’iniziativa, trovandola inutile e provocatoria: “Ma chi paga questi aerei cosa spera di ottenere?”, “I fan volevano solo fomentare l’ego di Javier”. Altri, invece, hanno esultato per il gesto: “Quest’aereo è arte e maestria, fa capire chi doveva andare in finale veramente”.

QUESTO AEREO È ARTE MAESTRIA🔥



Non è un segreto che tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez ci sia stata una sottile rivalità sin dall’inizio del reality. Nonostante il pubblico abbia scelto Lorenzo come primo finalista uomo, il distacco nei voti con Javier è stato minimo. Questo messaggio aereo ha riacceso il confronto tra i due e ha sollevato nuovi interrogativi: il pubblico ha davvero scelto il finalista giusto? O Javier meritava di più?

Nel frattempo, altre eliminazioni hanno definito ulteriormente il quadro della finale. In un televoto successivo, Jessica ha battuto nettamente Helena con il 57% delle preferenze, lasciando la concorrente brasiliana fuori dai giochi. Con la finale ormai vicina, il reality continua a essere un campo di battaglia tra alleanze, rivalità e strategie. E, a quanto pare, anche il cielo è diventato un palcoscenico per chi vuole influenzare il destino dei concorrenti.