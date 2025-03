Al Grande Fratello sta per succedere qualcosa di molto interessante in occasione della finale del 31 marzo. Infatti, ci saranno i ritorni di due ex concorrenti che saranno protagonisti di qualcosa di molto interessante, che farà restare senza fiato i telespettatori del programma.

La comunicazione ufficiale è arrivata fuori dal Grande Fratello proprio da uno dei due ex concorrenti che faranno ritorno, che ha rivelato la sua agenda dei prossimi giorni. In casa resteranno tutti contenti di questa novità, che renderà ancora più piacevole la conclusione del reality show di Canale 5.

Grande Fratello, ritorni di due concorrenti in finale: cosa faranno

Questo ex concorrente del Grande Fratello ha esordito dicendo che sabato 29 marzo è protagonista di un viaggio da Coruna a Madrid, prima di giungere a Roma. Sarà a cena con gli amici, ma si vedrà anche con l’altro ex coinquilino che poi sarà attivo con lui durante la finale.

A fare ritorno per la finalissima saranno Iago Garcia ed Enzo Paolo Turchi, con quest’ultimo che sarà il protagonista della coreografia prevista per la finale. Grande curiosità per capire come reagiranno gli altri concorrenti, quando vedranno arrivare l’attore e il coreografo, marito di Carmen Russo.

Sabato

• viaggio A Coruña – Madrid – Roma

• coreografia di Enzo paolo

• cena con i amici della casa

Domenica

• coreografia di Enzo Paolo

• prove per film Unicorni

Lunedì

• coreografia di Enzo Paolo

• Prove GF

• Puntata finale

Martedì

• Prova vestimenta film Unicorni… — Iago Garcia (@iagogarcia_real) March 29, 2025

Non resta che attendere l’atto finale del GF per vedere cosa offrirà soprattutto Enzo Paolo. Il divertimento sarebbe garantito.