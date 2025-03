Non è finalista ma si sta godendo l’ultima settimana nella casa di questo Grande Fratello: solo lunedì 31 marzo Mariavittoria scoprirà se il pubblico ha deciso di farla arrivare fino in fondo. La dottoressa è infatti finita al televoto con Chiara nella scorsa puntata e in questi giorni le due si stanno giocando l’ultimo posto dopo quelli già guadagnati da Lorenzo, Jessica, Zeudi ed Helena.

Ce la farà MaVi? Stando a quanto riporta il sito Blasting News, secondo i 726 utenti che hanno partecipato fino alle ore 18:20 del 28 marzo al sondaggio di Reality House, a partecipare all’ultima sfida sarà proprio la fidanzata di Tommaso. E con percentuali che non lasciano spazio a dubbi: MaVi ha infatti già raggiunto l’ 83% dei consensi e batte di gran lunga Chiara, ferma al 17%.

GF, MaVi chiama Signorini per Tommaso

Chiaramente MaVi non ha idea di questa notizia bomba che sta circolando fuori e si sta godendo gli ultimi giorni con i suoi compagni d’avventura tra momenti di divertimento, relax, cucina ma anche pensieri. Uno fisso: Tommaso. Non vede l’ora di riabbracciarlo, esulta di gioia quando vede un suo messaggio come un aereo ma ci sono anche brevi parentesi di sconforto.

L’ultima poco fa, quando ha deciso di fare le carte a se stessa. Ma durante la lettura, dal mazzo estrae una carta che indica un tradimento. “Alfonso (Signorini, ndr) mandaci qualche video”, chiede MaVi per controllare la situazione. “Tommaso non mi manchi più!”, aggiunge ironica perché evidentemente non felice delle sue carte.

Non demorde MaVi e continua a invocare l’aiuto del conduttore “Alfonso sguinzaglia i paparazzi… vai, voglio Roma invasa!”. E ancora: “Le corna che spuntano, il nostro due di picche e poi il locale dei locali, confidiamo nella solidarietà di Signorini”. Questo siparietto ha divertito molto i fan della dottoressa, che apprezzano la sua ironia e leggerezza e anche questa bella storia nata nella casa.