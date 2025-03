“Perché vince Jessica”. Quando ormai mancano poche ore alla finale del Grande Fratello, arriva lo scoop sul nome del vincitore. A contendersi la vittoria, come noto, sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Helena Prestes, oltre al concorrente che sopravvivrà al ballottaggio tra Mariavittoria Minchetti e Chiara Cainelli. Finora i favoriti erano soprattutto Lollo, Helena e Zeudi. Eppure, poco fa, la giornalista Grazia Sambruna, una delle più informate sul GF, ha spiazzato tutti con la sua previsione.

“Ma che finale è? Uno che spacca la casa, l’altra già uscita al televoto, l’altra che si era ritirata mandando tutti al diavolo… Chi vincerà? Boh, la Morlacchi“. Queste le parole della Sambruna, ospite dell’ultima puntata di 361 Lounge. Un annuncio che ha subito scatenato le varie tifoserie, che a poche ore dal gran finale si stanno organizzando come eserciti per il televoto decisivo. Ma quella su Jess vincitrice è una teoria che ha una logica, come spiegato poi dalla giornalista.

“Perché vince Jessica”. Grande Fratello, il nome a sorpresa e le ragioni di un possibile trionfo

Ospite del programma anche Biagio D’Anelli, un altro esperto del reality show. A differenza di Sambruna lui si è detto stupito che Jessica sia arrivata fino a questo punto: “La domanda sai qual è? Come fa Jessica a essere finalista già da un mese? Chi ha votato Jessica Morlacchi?”. La risposta di Grazia Sambruna però è stata netta: “Secondo me gli autori, perché vogliono far vincere il Grande Fratello a una bella storia di redenzione”. “Ma no, dai.” ha ribattuto D’Anelli. Ma la giornalista si è detta sicura: “L’edizione peggiore, con i contenuti peggiori mai visti, finisce con una storia della redenzione.”

La previsione su Jessica ha aperto un acceso dibattito sui social. Un fan ha fatto notare: “Se la metti così, è meglio Mavi: non è mai stata eliminata e, se nella prima parte del gioco stava con il gruppo di Spolverato, poi ha capito che l’altro gruppo era migliore e ha cambiato. È un upgrade. Una che per mesi chiama ‘imbecille’ una concorrente invece di usare il…”

Ma che finale è? Uno che spacca la casa, l’altra già uscita al televoto, l’altra che si era ritirata mandando tutti al diavol0…Chi vincerà? Boh, la Morlacchi! Così gli autori potranno chiudere l’edizione peggiore del #grandefratello CON UNA BELLISSIMA STORIA DI REDENZIONE 👼🤡 pic.twitter.com/xacTJtkazc — GraceSomehow (@LaSambruna) March 28, 2025

La Sambruna ha risposto confermando la sua previsione: “Ma proprio per questo sto dicendo che potrebbero spacciarla per una bellissima storia di redenzione. Non è più ‘lei’ da quando è rientrata: era una vipera, ora a stento parla e solo per aiutare gli altri. Metterebbe una toppa, diciamo così, sull’edizione peggiore di sempre.”