Siamo ormai agli sgoccioli di Sanremo 2025, infatti nella serata finale del 15 febbraio ci sarà l’ultimo appuntamento che decreterà il vincitore o la vincitrice del 75esimo Festival della canzone italiana. Carlo Conti ha tenuto la sua nuova conferenza stampa nelle scorse ore, annunciando due importantissimi ritorni in occasione dell’atto conclusivo della manifestazione canora.

A Sanremo 2025 vedremo in finale due super ospiti, che rappresentano due ritorni fondamentali per Carlo Conti. Ha voluto che fossero nuovamente al suo fianco per dare vita a due momenti rilevanti della serata. Vediamo insieme chi rivedremo sul palco dell’Ariston e cosa faranno nello specifico.

Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia due importanti ritorni

In conferenza stampa Conti si è presentato assieme ad Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, che saranno i due co-conduttori della finale di Sanremo 2025. Ma oltre ad aver annunciato la mancata presenza dei suoi amici Pieraccioni e Panariello, il direttore artistico del Festival si è soffermato su due ritorni che faranno brillare gli occhi al pubblico.

Conti ha annunciato ai giornalisti che “torna Bianca Balti, che consegnerà i premi che saranno assegnati, non quello del vincitore. E torna anche Mahmood che presenterà il suo nuovo singolo, che si intitola Sottomarino“. Il cantante ha fatto il co-conduttore nella serata del 14 febbraio, mentre la modella è stata ospite in occasione della seconda serata del Festival.

Durante la finale ci saranno anche Gabry Ponte, Alberto Angela, Vanessa Scalera e Antonello Venditti, con quest’ultimo che riceverà il premio alla carriera. Spazio anche all’esibizione di Tedua al Suzuki Stage e dei Planet Funk sulla Nave Costa.