Le sorprese dell’ultimo minuto al Festival di Sanremo non possono certo mancare. Se nella quarta serata sarà presente sul palco dell’Ariston Roberto Benigni, nella serata finale ci sarà un altro grande ospite: Alberto Angela. Il noto divulgatore, amatissimo dal pubblico televisivo, prenderà parte alla serata conclusiva della kermesse.

Un’apparizione a sorpresa, ma sicuramente molto apprezzata dai telespettatori, quella di Alberto Angela, che sarà presente durante la finale del Festival di Sanremo. Un vero e proprio simbolo della televisione che porta cultura e conoscenza nelle case degli italiani, appassionando pubblico di diverse generazioni e, con i suoi programmi, facendo viaggiare i telespettatori nel passato senza mai dimenticare il presente.

Sanremo 2025, Alberto Angela ospite della finale

Alberto Angela, seguendo la passione di suo padre per la narrazione e la divulgazione, è diventato uno dei volti più rappresentativi della televisione italiana. Infatti, i suoi programmi ottengono ascolti straordinari, una sorpresa considerando che la cultura è spesso un tema poco trattato, ma proprio per questo risulta così interessante per tanti. Inoltre, dal 17 febbraio, in prima serata, tornerà “Ulisse“.

Tra gli altri ospiti attesi da Carlo Conti, ci sarà anche Vanessa Scalera. L’attrice tornerà infatti in prima serata con una delle fiction più seguite della televisione, “Imma Tataranni”, che giunge ormai alla sua quarta stagione. I nuovi episodi verranno trasmessi dal 24 febbraio per sei serate.

Nel frattempo, l’attrice, che ha ottenuto grande successo con Diamanti di Ferzan Ozpetek, sarà anche protagonista di una nuova serie Netflix, Storia della mia famiglia, che debutterà il 19 febbraio, dove recita al fianco di Eduardo Scarpetta e Cristiana Dell’Anna.