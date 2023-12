Il cast del Grande Fratello non è ultimato. Come nelle edizioni precedenti sono attesi dei nuovi arrivi nella Casa, dove per la cronaca l’uscita di scena di Mirko Brunetti ha lasciato tutti di stucco. Dopo l’ingresso di Sara Ricci e Marco Maddaloni cui ha fatto seguito quello dei ‘nip’ Monia e Federico, sono attesi altri personaggi. Uno tra tutti Luca Vetrone, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, ma in queste ore si sta facendo un altro nome ben noto al pubblico del reality show di Canale 5.

Nuovo concorrente non è proprio la definizione esatta. Piuttosto un grande ritorno nella Casa, se quel che si legge in rete è vero. A distanza di due anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello, Alfonso Signorini potrebbe riservare un bel colpo di scena al suo pubblico. Stiamo parlando di Alex Belli, che al GF Vip 6, insieme a Soleil Sorge e poi alla compagna Delia Duran, ha fatto impazzire i telespettatori.

“Torna nella Casa”: il nome top uscito in queste ore

Parte del pubblico del Grande Fratello si sta convincendo del suo ritorno al reality che ha contribuito ad accrescere la sua popolarità per via di alcuni commenti sull’edizione in corso. Come “Posso affermare, che a parer mio Beatrice, sia veramente la più rilevante di questa edizione, la sua personalità, il suo essere sempre lucida con una dialettica splendida. Quindi forza Beatrice“, ha scritto Alex Belli.

E ancora, sempre dall’account X di Alex Belli che in questo caso se la prende con Massimiliano Varrese: “È troppo da codardi prendersela con Beatrice con questi toni, completamente fuori Luogo! Ci vorrebbe un bel uomo Alfa per farlo tornare con i piedi per terra! Fly down man!“. Ecco, in particolare questa ultima frase ha lasciato aperto uno spiraglio sul suo ritorno nel reality.

È troppo da codardi prendersela con Beatrice con questi toni, completamente fuori Luogo!! Ci vorrebbe un bel uomo Alfa per farlo tornare con i piedi per terra!! Fly DOWN man!!#gf #grandefratello #beatriceluzzi pic.twitter.com/Kciu7EqHzq — ALEX BELLI (@AXBproduction) December 10, 2023

In realtà Alex Belli era già stato ricontattato per partecipare al Grande Fratello Vip 7, ma aveva rifiutato perché non apprezzava il cast dell’anno scorso. “Quest’anno purtroppo fin dall’inizio c’è stato un cast che aveva comunque palesemente dei problemi, dal caso Bellavia eccetera. Tutta una serie di cose che hanno appesantito un po’ il programma. Poi dopo è stato refreshato, come si dice in gergo tecnico. È stato rifatto completamente il cast, però per usare un mio eufemismo non è il mio game”. Il GF 2023 è invece il suo game? C’è chi ci spera.