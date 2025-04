“Torna in Rai dopo 12 anni”. La notizia fa felice il pubblico italiano, per la bellissima conduttrice un programma top

A 12 anni dall’ultima volta l’attrice e conduttrice sarebbe pronta a tornare in Rai. Ne dà notizia Novella 2000 che scrive come: “Stando alle voci di corridoio, l’azienda di Viale Mazzini pare stia pensando di sceglierla come volto di punta del sabato sera di Rai 1. Pare che al momento il progetto sia ancora in fase embrionale e che la rete ammiraglia abbia pronta un’offerta. Si tratterebbe di uno show, una sorta di ritorno al classico varietà, fatto di musica, narrazione, spettacolo dove si uniscono più mondi”.

La sua prima guida alla conduzione era stata al fianco di Adriana Celentanto in Realpolitick del 2005. Dal marzo al giugno 2012, ha sostituito Camila Raznovich nella conduzione di Amore criminale su Rai 3, riprendendo il programma nell’autunno dello stesso anno. E fu quella l’ultima sua esperienza al timone di un programma.





Luisa Ranieri, la Rai pensa a lei per un nuovo programma

Adesso però Luisa Ranieri è pronta a tornare con un progetto top secret. Una carriera, la sua, ricca di successi. Ha iniziato con il teatro e nel 2001 debutta sul grande schermo come protagonista nel film Il principe e il pirata, diretto da Leonardo Pieraccioni. Nel 2001 è protagonista in televisione del primo episodio della campagna pubblicitaria Nestea, con il tormentone “Antó, fa caldo”, con la regia di Alessandro D’Alatri insieme a Edoardo Sylos Labini.

Luisa Ranieri ha un compagno molto famoso: Luca Zingaretti, con il quale à insieme dal 2005, quando i due si conobbero sul set della miniserie Cefalonia. Da quel momento, la loro unione è diventata sempre più forte, portandoli a creare una solida famiglia con la nascita di Emma nel 2011 e di Bianca nel 2015.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, solitamente apprezzati sul tappeto rosso per la loro complicità e gentilezza, hanno recentemente portato con sé una gradita sorpresa alla Festa del Cinema di Roma, La loro figlia Emma, di 13 anni, ha debuttato al loro fianco in un’occasione ufficiale. Per i due attori, che condividono un legame saldo da quasi vent’anni, è stata un’ulteriore occasione per manifestare la loro forte unione familiare.