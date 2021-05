Sembrava tutto in discesa per Tommaso Zorzi. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 5 nell’edizione dei record, per l’influencer milanese si sono aperte le porte della televisione. Diversi conduttori si erano quasi sfidati pur di averlo a propria disposizione e a prevalere erano stati Ilary Blasi e Maurizio Costanzo, che lo ospitano a ‘L’Isola dei Famosi’ e al ‘Maurizio Costanzo Show’. Non abbastanza per Tommaso Zorzi che aveva voluto fare un passo in avanti, riuscendo ad ottenere una sua trasmissione personale, ‘Il Punto Z’.



Nonostante l’impegno però il programma aveva ottenuto scarsi ascolti fino ad essere sospeso il 14 maggio con tanto di nota ufficiale Mediaset. “Con la puntata del 14 maggio 2021, si conclude la finestra di un mese di lancio televisivo su Italia 1 di Il Punto Z. il programma condotto da Tommaso Zorzi e proposto online sulla piattaforma Mediaset.it tutti i mercoledì sera. “Il Punto Z” tv, commento quotidiano all’Isola dei Famosi, è partito l’8 aprile ed è andato in onda ogni giorno alle ore 18.15 su Italia 1 con la durata classica dei contenuti web: meno di 5 minuti”, si leggeva.



Contro Tommaso Zorzi si era schierato anche Davide Maggio. “Se non riesci ad accettare che i giornalisti parlino di te, allora devi cambiare mestiere. Questo è l’aspetto più fastidioso di quando si fa spettacolo”. Tommaso Zorzi aveva replicato ancora: “Ma se sei un giornalista dovresti informarti meglio”. Poi Davide Maggio aveva aggiunto, presumibilmente con un pizzico di ironia: “Sicuramente il tuo nuovo progettone andrà benissimo”.







Progettone che non sarà a Mediaset. Non ci sarà nessun programma su Canale 5 o su Italia1. Per molti personaggi dello spettacolo, da Simona Ventura a Stefano Bettarini solo per citarne alcuni, è stato spremuto troppo dai Vertici di Cologno Monzese. La scelta di puntare tutto e subito su di lui non è stata la migliore.



Ma non tutte le delusioni portano al fallimento. Per Tommaso Zorzi si apre infatti un portone. A quanto riporta infatti Blogo Tommaso farà il suo debutto nel gruppo di Discovery con un nuovo programma sul crossdressing, ovvero sul travestitismo, e sul crossdresser. Canali trasmissioni Nove o, più probabilmente. Real Time.