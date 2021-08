C’è chi è convinto del ritorno di fiamma di una delle coppie più discusse di Temtpation Island 2021 e il più sicuro in realtà è proprio Tommaso Eletti, che ha rotto con Valentina Nulli Augusti al primo falò di confronto dell’ultima edizione del programma estivo di Canale 5.

Il 21enne romano aspirante maestro di snowboard ha partecipato al viaggio nei sentimenti narrato da Filippo Bisciglia per volere della fidanzata 40enne, stanca della sua “gelosia patologica”. Ma ha finito per lasciarsi tentare dalla single Giulia al villaggio e Valentina, dopo aver visto le immagini inequivocabili delle loro effusioni, ha chiesto a Filippo Bisciglia il falò di confronto immediato e poi deciso di uscire dalla trasmissione da sola, senza Tommaso. Che però ora è pronto a riconquistarla.

Tommaso Eletti, da Temptation Island 2021 al GF Vip 6



Un mese dopo le riprese di Temptation Island 2021 Tommaso e Valentina non sono tornati insieme ma lui a UeD Magazine ha detto che farà di tutto per tornare con la sua ex. Ha anche rivelato che sta già provando a riconquistare Valentina e che presto saranno più innamorati che mai. Si è pentito di essersi avvicinato a Giulia e potendo tornare indietro chiederebbe lui un confronto immediato per uscire con la fidanzata.







“Ce la metterò tutta per tornare con lei – ha detto a UeD Magazine – Tra me e Valentina c’è un legame unico che è impossibile buttare via. Torneremo più innamorati che mai. A Valentina prometto che le starò sempre vicino e se torneremo insieme la nostra vita non sarà più come prima”. Non sappiamo se Tommaso ha ragione oppure no, ma nel frattempo pare che per lui si spalancheranno le porte di un altro reality. Proprio quelle della Casa più famosa della tv.

“Tommaso Eletti ha risposto ‘sì’ alla chiamata di Alfonso Signorini, per gentile concessione di Maria De Filippi – sul sito Davide Maggio che lancia la bomba sull’ex volto di Temptation – Avete capito bene: il ‘toy boy’ di Temptation (la ex ha quasi il doppio dei suoi anni) sarà uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. Siamo in grado di annunciarvi in anteprima che tra i ‘vipponi’ che a settembre varcheranno la porta rossa di Cinecittà per vivere da protagonisti la sesta edizione del reality di Canale 5 ci sarà proprio Tommaso”.