“La aspetto fuori, io ci sono”. Tommaso Eletti vola alto e sogna con la bella del GF Vip: “Lei con me…”

Di sicuro si tratta di un personaggio divisivo, o con lui o contro di lui. Fin dalla sua apparizione a Temptation Island con una compagna molto più grande di lui Tommaso Eletti ha fatto parecchio parlare di sé. Tante sono state le critiche per certi suoi comportamenti particolari. In ogni caso non è passato inosservato, tanto che poco dopo la sua prima esperienza televisiva è arrivato il Grande Fratello Vip 6. Dove, a dirla tutta, non ha fatto in tempo ad ambientarsi che è stato eliminato.

Adesso, nel corso di una lunga intervista a Super Guida Tv Tommaso si è raccontato. Il 21enne ha parlato sia della sua vita privata, del suo rapporto con l’ex Valentina Nulli Augusti, sia dei suoi progetti nel mondo della tv. Le sue parole non sono banali: “Mi aspettavo di essere eliminato – dice Eletti – perché fuori c’è molta gente che è invidiosa e che mi odia. Molti sono rimasti fermi all’esperienza di Temptation Island. Con Francesca sapevo che sarei uscita sicuro mentre con Davide forse ero sicuro di potermi salvare. C’era qualcosa però che mi diceva che sarebbe toccato a me. I tanti haters che ho mi hanno buttato fuori”.

Poi Tommaso Eletti afferma che l’ex Valentina è in cerca di visibilità e che i suoi numerosi attacchi a lui ed altri concorrenti sono finalizzati all’ingresso nel GF Vip. Poi parla di Lulù, che ha iniziato un rapporto con Manuel Bortuzzo: “Lei è una mia amica da tanto tempo ed è una ragazza sensibile e si affeziona molto alle persone. Credo che ci sia qualcosa tra loro. Ho parlato anche con Manuel e ho capito subito che era un ragazzo sincero. Vedremo come si evolverà la situazione”.





Tommaso Eletti parla anche del rapporto con Soleil Sorge, con la quale sostiene che l’attrazione sia reciproca: “Lei è una bellissima ragazza, intelligente, carismatica, dolce ma anche prepotente”. Poi aggiunge: “Ho percepito che gli stavo simpatico e che gli stavo a cuore. Si era affezionata a me”. Il desiderio è uno: “Poi se quando uscirà dovesse nascere qualcosa ne sarei solo che contento. Non mi faccio troppe illusioni. Non so se sono il suo tipo ma su molte cose siamo simili. Quando ho lasciato la casa, lei ci è rimasta molto male”.

Infine Tommaso Eletti ha affrontato l’argomento Uomini e Donne dopo le voci che lo volevano tra i possibili tronisti. Ammette che non ha ricevuto nessuna proposta dal programma di Maria De Filippi, ma spiega che comunque piuttosto che il dating show punterebbe all’Isola dei Famosi. Poi chiarisce che non ha bisogno di andare in un programma per trovare una ragazza. E la conclusione farà sicuramente discutere: “Se mi dovessero chiamare per andare a Uomini e Donne ci andrei solo se mi pagassero bene”.