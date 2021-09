Il GF Vip 6 è iniziato. Lunedì 13 settembre 2021 Alfonso Signorini ha dato il via alla nuova, attesissima edizione presentando alla spicciolata i vipponi che abiteranno nella famosa Casa di Cinecittà. E le nuove opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, tra cui, secondo parte del pubblico, non corre affatto buon sangue da quanto si è visto nel corso della prima puntata.

Vipponi, si diceva. Tanti i volti più o meno famosi attesi davanti la porta rossa e tra questi sicuramente Tommaso Eletti, l’ex protagonista di Temptation Island. Ventuno anni, è al GF Vip 6 per riscattarsi dopo la brutta figura che ha fatto nel reality condotto da Filippo Bisciglia ma nella clip di presentazione esordisce dicendo “amo le donne, ma solo quelle con la D maiuscola. Sono sempre stato molto attratto dalle donne più grandi e sono stato con Valentina e siamo stati una coppia molto discussa”.

Tommaso Eletti, lo scivolone al GF Vip 6

“Tommaso questa è la tua opportunità di far vedere davvero chi sei”, lo ha subito difeso Alfonso Signorini. Poco dopo, però, il pubblico social si accende di nuovo quando ascolta le parole di Tommaso Eletti, già accusato di misoginia e maschilismo, sulla sua ormai ex compagna Valentina: “A Temptation Island, volevamo risolvere il problema della mia gelosia. Dopo tre giorni, l’ho tradita davanti a tutta Italia”, dice il nuovo vippone.





“Sono stato criticato, insultato. Mi hanno dato del maschilista. Ma se a Valentina andava bene, qual era il problema?”, ha continuato Tommaso Eletti, presto difeso da Alfonso Signorini: “È un po’ un bambino e come tutti i bambini a volte sbaglia”. Ma poi lo accompagna nella Casa del GF Vip 6 con un consiglio: “È vero che se stava bene alla tua ex ha senso il tuo discorso, ma le donne vanno trattate bene”.

Dio se esisti ti prego fa che sia il primo eliminato #tommasoeletti #GFvip September 13, 2021

Tommaso che guardando la foto di Ainette vestita da donna gatto dice “Ammazza che Topa” sono già nauseata #gfvip #tzvip pic.twitter.com/heoz330nDh September 13, 2021

Ma l’ingresso viene però interrotto dall’arrivo di Ainette Staphens, la nota “gatta nera” del game show di Italia 1 “Mercante in fiera”. E qui scatta il primo scivolone. Anche se era il 2006, Tommaso Eletti ricorda bene la modella statuaria e si lascia andare a questo commento in diretta: “Che bella topa”. Tutti, Alfonso Signorini compreso, fanno finta di non sentire ma il pubblico ha sentito eccome e su Twitter i commenti negativi si sprecano. Insomma, per molti Tommaso è già partito male.