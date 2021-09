GF Vip 6, anche la seconda puntata è andata. Venerdì 17 settembre 2021 Alfonso Signorini ha presentato gli ultimi vipponi e dato ufficialmente il via a questa edizione. Ma ci sono stati anche momenti molto emozionanti, come l’ingresso a sorpresa nella Casa del papà di Manuel Bortuzzo: durante un freeze il signor Franco ha raggiunto il figlio e gli altri in salotto e commosso tutti i concorrenti. Nel secondo appuntamento del GF Vip 6 anche le prime nomination.

Ma ovviamente si sono nominati solo i vipponi entrati lunedì scorso, che in questi giorni hanno anche votato il loro concorrente preferito. I più votati hanno guadagnato l’immunità: i preferiti della Casa e quindi gli immuni sono Alex Belli, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e Manila Nazzaro. A cui, novità di questa edizione, si sono aggiunti i preferiti delle opinioniste: Adriana Volpe ha reso immune le principesse Selassié, Sonia Bruganelli invece Soleil Sorge. Dunque alla fine sono finiti in nomination Tommaso Eletti e Francesca Cipriani.

Tommaso Eletti al GF Vip 6, la confessione a fine puntata

Ma quello aperto da Alfonso Signorini nel corso della seconda puntata del GF Vip 6 è stato un televoto non eliminatorio ma che decreterà il primo nominato della prossima settimana. La reazione di Tommaso Eletti alla notizia? In realtà non lo ha particolarmente toccato, anzi. A fine diretta, l’ex volto di Temptation Island ha confessato che vorrebbe uscire dalla Casa.





“Qua dentro non mi sento a mio agio, non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro un posto – ha detto Tommaso Eletti nella notte – Qualcuno si sente sicuramente più a suo agio di me, quindi… Io qua non mi sento a mio agio. Ma non con le persone, eh. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa, sto sempre a giro”.

Solo pochi giorni fa l’ex Temptation Island si è aperto con i coinquilini incappando anche in una censura della produzione mentre raccontava della sua esperienza all’Is Morus Relais. “È stato un errore pensare di andare là a risolvere un problema – ha detto Tommaso Eletti cui la regia aveva già staccato il microfono. E ancora: “Andare là pensando di risolvere un problema è stato proprio da scemi….”, ha aggiunto nonostante i segnali della regia.