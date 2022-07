“Via da Uomini e Donne”. Tina Cipollari, indiscrezione ‘choc’: “E c’è già la sua sostituta”

Tina Cipollari via da Uomini e Donne e sostituta già pronta. Questa l’incredibile indiscrezione di sabato 9 luglio, che ha sconquassato un tranquillo sabato pomeriggio. La notizia sta già facendo il giro della rete e conferme ufficiali non ne abbiamo, ma sta di fatto che Novella 2000 e altri siti, tra cui Amalfi Notizie, hanno diffuso informazioni molto importanti a riguardo. Sarebbe una svolta storica per il dating show di Maria De Filippi, che punta sulle doti della Vamp da ormai innumerevoli anni.

Tina Cipollari via da Uomini e Donne e sostituta pronta a scipparle il suo posto. Quest’ultima è una persona ben conosciuta nel mondo della televisione e sa svolgere nel migliore dei modi il ruolo di opinionista. Intanto, nelle ultime ore una bufera si è abbattuta su Gemma Galgani. In tanti hanno pensato che si fosse rifatta il naso, dopo aver pubblicato delle immagini sul suo profilo Instagram, ma nelle foto in questione non era raffigurata la dama piemontese bensì sua sorella Silvana Galgani.





Tina Cipollari via da Uomini e Donne? Sostituta già pronta

Tina Cipollari via da Uomini e Donne e sostituta contattata. Questi i rumor che dovranno trovare riscontri, ma c’è da dire che questa ipotesi non sarebbe da scartare a priori. Dopo tantissimo tempo trascorso nello studio della trasmissione, potrebbe abdicare e dire addio a questa esperienza televisiva per concentrarsi forse su altro. Il nome di colei che dovrebbe prendere il suo posto non è sicuramente di poco conto, infatti il suo modus operandi potrebbe essere approvato da moltissimi telespettatori.

Se dovesse materializzarsi davvero l’incredibile rottura tra Tina Cipollari e Uomini e Donne, potrebbe subentrare e affiancare Gianni Sperti l’opinionista Karina Cascella, da tempo lontana dal piccolo schermo. Ma Novella 2000 ha paventato anche un’altra ipotesi, ovvero quella di confermare Tina e Gianni e di inserire ugualmente Karina. Si tratterebbe di un trio di tutto rispetto, con Tinì come quarta opinionista. Non resta che attendere le prossime settimane per saperne sicuramente di più.

Di Tina Cipollari ha parlato Soleil Sorge nei giorni scorsi. “Tina Cipollari… è un dieci anni che è lì ma ancora va. E niente… potrebbe sempre…”, ha detto tentennando Soleil Sorge. “Cambiare lavoro vorrai dire?”, l’ha incalzata lo speaker. “Ayayayayay“, ha risposto lei cambiando poi argomento. Ma il commento di Soleil Sorge su Tina Cipollari è presto rimbalzato sui social e molti utenti hanno iniziato ad avvertirla delle possibili conseguenze.

Soleil Sorge, tutti convinti: l’affondo alla vip non passerà in sordina