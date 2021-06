Uomini e Donne ha già dato appuntamento al pubblico a settembre ma anche durante la consueta pausa estiva non si fa che parlare dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Come Ida Platano, che ha da poco ricevuto pesanti attacchi sui social, e Riccardo Guarnieri, che sembra ‘sparito’ dopo la rottura con Roberta Di Padua.

E poi tiene banco la storia evidentemente non chiusa definitivamente tra Luca ed Elisabetta: la dama ha da poco confermato di aver rivisto il cavaliere dopo la fine del programma di Canale 5. Anche gli ex volti della trasmissione continuano a essere seguitissimi. Pamela Barretta, per esempio: rispondendo agli hater su Instagram la ex di Enzo Capo ha lasciato intendere di non essere single anche se non ha aggiunto altri dettagli e lasciato quindi il pubblico col fiato sospeso.

Tina Cipollari fuori da Uomini e Donne? “La verità”

Ma di sicuro la voce che più ha incuriosito e allo stesso tempo allarmato i fan di UeD è stata quella sul presunto addio di Tina Cipollari. La Vamp è stata infatti protagonista di un rumor molto insistente che circola da settimane e ha fatto tremare il pubblico più affezionato. Tina Cipollari è infatti diventata una delle colonne portanti del programma e per molti sarebbe impensabile lo studio senza di lei.





Ora, dopo tante voci mai confermate, Dagospia svela che Tina Cipollari ci sarà eccome a settembre. Nella rubrica A lume di candela di Dago si legge infatti che quella circolata nei giorni scorsi è solo una fake news. L’ennesima, perché non è la prima volta che viene diffusa. Spesso tra una stagione e l’altra si parla di un addio a UeD dell’opinionista.

Questa volta però col fatto che la spalla storica di Gianni Sperti si è trasferita a Torino per amore molti hanno pensato che avrebbe anche lasciato anche il programma, non solo Roma. Ma le due città sono ben collegate, per cui non sarà difficile raggiungere gli studi Elios per le registrazioni una volta a settimana. Anche durante la stagione appena conclusa la redazione organizzava due registrazioni in due giorni consecutivi, dunque per la gioia del pubblico Tina Cipollari non sarà costretta a lasciare: a settembre ci sarà.