“Ho trovato il vero amore”. Tina Cipollari, nuovo fidanzato: è ufficiale. E si scopre chi è

Stavolta è arrivata la conferma direttamente da lei e anche i più scettici ora ci credono davvero. Tina Cipollari ne aveva parlato tempo fa durante ‘Uomini e Donne’, ma in molti avevano ipotizzato che stesse semplicemente provocando Gemma Galgani, invece non è stato affatto così. L’opinionista del programma di Maria De Filippi ha infatti trovato una nuova anima gemella, dopo la delusione sentimentale avuta con Vincenzo Ferrara. Con quest’ultimo si era addirittura parlato di matrimonio.

Alcuni giorni fa Tina Cipollari ha avuto uno screzio con il collega e amico Gianni Sperti: “Stiamo parlando di uno che si mette il cotone nei pantaloni per sembrare superdotato. C’ha una certa età e dice di avere 38 anni. Lui si mette l’ovatta nelle parti intime, pensate quanto sia attendibile”. Gianni Sperti non è sembrato comunque affatto offeso e ha reagito con un sorriso smagliante, anche perché si è trattato sicuramente di una provocazione dell’amica e collega che non ha basi solide.

Adesso Tina Cipollari ha deciso ufficialmente di rompere il silenzio e di rilasciare un’interessante intervista al settimanale ‘Vero’, dove non ha non potuto nominare la sua nemica Gemma. E lo ha fatto per prendersi una bella vendetta, infatti ha comunicato a tutti che il suo cuore è occupato. Cosa che non riesce ormai da tantissimo tempo alla dama torinese. Ha riferito anche il nome del suo partner, anche se non ha voluto dare ulteriori dettagli su di lui forse per mantenere la sua riservatezza.





Questa la rivelazione bomba di Tina Cipollari sul suo nuovo fidanzato: “Sono al settimo cielo, ho trovato un nuovo compagno di vita. Alla faccia di Gemma, sotto l’albero ho trovato un vero amore: si chiama Alfredo”. Adesso tutti attendono con trepidazione una foto dell’uomo o una di coppia. Difficile sapere dove l’abbia conosciuto e se comunque faccia o meno parte del mondo dello spettacolo o della televisione. La Galgani è stata costretta a incassare questo duro colpo dalla Vamp di ‘UeD’.

Parlando di ‘Uomini e Donne’ in generale, l’autrice Raffaella Mennoia ha rivelato nelle scorse ore: “ono rimasta male per alcuni attacchi di alcuni ex partecipanti. Ci sono comunque diverse situazioni legali aperte con ex protagonisti di Uomini e Donne. Io sono aziendalista, il mio obiettivo è quello di difendere il mio lavoro e coloro che lavorano con me. Non abbiamo perso tempo e abbiamo avviato azioni legali contro questa gente”.