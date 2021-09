A partire da lunedì 13 settembre è ricominciato ufficialmente ‘Uomini e Donne’, che regalerà sicuramente molte emozioni anche quest’anno. La protagonista indiscussa è ancora una volta la dama piemontese, che si è presentata per la prima volta in studio, mostrandosi a tutti col seno rifatto. Una visione che a molti è piaciuta, ma che a tanti, compresa Tina Cipollari, non è andata proprio giù. Ma ora è spuntata fuori una notizia incredibile che riguarda proprio le due donne rivali.

Già alcuni giorni fa Tina Cipollari aveva detto: “Chissà magari il prossimo anno si rifarà pure i glutei. La trovo davvero una donna ridicola. E’ piena di contraddizioni. Non saranno certo due protesi di silicone a renderla più affascinante agli occhi dei corteggiatori. Con che coraggio pensa di essere adesso bellissima dopo i ritocchini…Che donna superficiale”. A testimonianza del fatto che non la sopporta assolutamente. Anche se, stando ad alcuni, la situazione non starebbe affatto così. E sarebbe differente.

Dunque, le liti furibonde tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono state il must di questi anni. Il pubblico le ha sempre viste in conflitto tra di loro, infatti non sono mai riuscite a trovare un compromesso per andare d’accordo. Ma non tutti la pensano in questo modo. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha sganciato una bomba sui social network, accusandole di non essere persone vere. Il tutto sarebbe studiato a tavolino per tenere alta l’attenzione e aumentare così gli ascolti del programma.





Questo quanto raccontato da Alessandro Rosica su Tina Cipollari e Gemma Galgani, dopo aver ascoltato alcune fonti attendibili: “Tina e Gemma, mi vergognerei al posto vostro. Siete due burattini! Ne abbiamo piene le scatole dei vostri giochini”. Le due donne non sarebbero dunque realmente in combutta tra di loro e avrebbero un buon rapporto, visto che sarebbero state viste insieme a cena in diverse occasioni. Ma foto che le immortalano assieme non ce ne sono e quindi resta ancora il mistero.

Di fronte a Gemma Galgani c’è stato uno schermo, dove ha visto un video sul suo percorso, e un grande specchio. “Non sono mai stata così bella”, ha detto la dama dopo essersi tolta il mantello e aver visto il décolleté. In studio, però Tina Cipollari era di tutt’altro avviso, anche se a prendere le difese di Gemma ci hanno pensato Gianni Sperti e Maria De Filippi. Vedremo cosa accadrà nelle prossime puntate.