“Ma siete uguali”. Chi è Annarita, sorella maggiore (e nascosta) del famoso volto della tv

La donna in questione assomiglia tantissimo alla sorella vip, che è una delle protagoniste assolute del piccolo schermo. Infatti, è uno dei volti più noti di una trasmissione seguitissima da milioni di telespettatori. Ha comunque un profilo Instagram, dove è seguita da parecchi follower, e guardandola attentamente si può notare una certa somiglianza non da poco. Probabilmente molti di voi la riconoscerebbero a prima botta, ma andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando e chi sia esattamente.

Entrambe sono originarie di Viterbo e tra loro ci sono otto anni di differenza, Tina è la sorella più piccola. Le due sono sempre state molto legate, ma non sono mancati i momenti di attrito e di vero e proprio scontro. La sorella, che è più grande di otto anni, una volta si intromise nell’ex relazione della maggiore e dell’ex marito e ci furono polemiche: “Annarita, che delusione. Sei voluta entrare nelle discussioni tra me e mio marito Kikò. Tu, mia sorella, sua complice. E hai anche la faccia tosta di dirmi che non merito un uomo bello e giovane”.

Stiamo parlando di Annarita Cipollari, ovvero la sorella di Tina Cipollari, super opinionista di ‘Uomini e Donne’ da tantissimi anni. Annarita comunque è molto riservata e solamente da poco tempo ha deciso di aprirsi anche un profilo Instagram. Non è dato sapere però molto su di lei. Mistero infatti sulla sua vita privata e anche lavorativa, quindi non sappiamo se sia unita in matrimonio o abbia un fidanzato e che tipo di professione svolga. Nonostante qualche battibecco, è legatissima alla sorella Tina Cipollari.





La sorella di Tina Cipollari ha quindi 64 anni e, spulciando le sue foto sul profilo Instagram, in alcune occasioni si è immortalata insieme a personaggi di grosso calibro come Paolo Bonolis e Francesco Totti. Ma non ama condividere didascalie, quindi spesso e volentieri, nonostante sia immortalata insieme ad altre persone, preferisce non specificare chi siano e dove si trovi. A differenza dell’opinionista di ‘Uomini e Donne’, ha voglia di vivere la sua vita senza telecamere che la seguano ovunque.

Tina Cipollari disse anche a proposito della sorella nel periodo della lite a distanza: “E hai anche la faccia tosta di dirmi che non merito un uomo bello e giovane come lui e che avrei dovuto essere più dolce e ringraziarlo per quanto aveva fatto. Guarda che a questo punto potrei anche pensare male… piantala. Me ne hai fatte di tutti i colori e questa rivalità con me è durata fino al periodo dell’adolescenza”.