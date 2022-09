Non si arrestano le discussioni su Tiberio Timperi e il suo rapporto con Monica Setta. I due conducono insieme il programma Unomattina in famiglia ma sin dall’inizio c’è stata molta chiarezza su come vadano le cose tra i due. Lei ha infatti sempre detto di avere rispetto e di apprezzare professionalmente il collega, ma tra i due non è mai nata un’amicizia. Anzi, dal punto di vista strettamente personale, non sembra proprio ci sia mai stato feeling e le frecciatine sono diventate frequenti.

Basti pensare che un nuovo capitolo su Tiberio e il suo rapporto intrecciato con la giornalista Monica Setta si era concretizzato solo alcuni giorni fa. Lei, l’unica che in quel momento aveva un microfono in mano: “Buongiorno, eccoci tutti, ci siamo. Siamo tutti e tre insieme, io solamente ho il microfono, loro no. Poi ce lo passeremo”. E il collega ha risposto: “La solita raccomandata”. E Monica ha reagito quasi di istinto, con una vena polemica: “Eh appunto, da Tiberio Timperi raccomandata”. Ma ora c’è un’altra novità.

Tiberio Timperi, nuovo capitolo sul rapporto con Monica Setta

Sono ormai 4 anni consecutivi che i due lavorano insieme, ma miglioramenti sul lato strettamente personale non se ne vedono. Tiberio Timperi ha un rapporto personale con Monica Setta tutt’altro che positivo. E l’ultima conferma in questo senso è arrivata dalla conduttrice, che ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più Tv. Spesso e volentieri ci sono state punzecchiature da parte del presentatore e risposte dalla collega e ora quest’ultima ha chiarito forse definitivamente la sua posizione.

A domanda specifica sul suo legame con Tiberio Timperi, a Di Più Tv Monica Setta non ha fatto tanti giri di parole ed è giunta subito alla sua conclusione: “Su Tiberio posso dire che professionalmente è veramente da stimare. Per il resto, ognuno ha il proprio carattere e non possiamo farci niente”. Quindi, ha preferito non gettare benzina sul fuoco, anche se ha fatto intendere che non ci saranno sicuramente novità diverse in futuro. Continueranno a lavorare bene insieme, ma fuori dal programma non usciranno certamente insieme come amici. Ma il pubblico sicuramente è rimasto sorpreso, visto che dopo le tante discussioni a Unomattina in famiglia, pensava che lei potesse andarci giù più pesante.

Monica Setta è diventata conduttrice di Unomattina in famiglia dal 2019, mentre dal 2017 al 2019 era stata opinionista fissa. Dal 2021 è anche ospite ricorrente di Ore 14 di Milo Infante e precedentemente è stata anche protagonista a Mediaset, in qualità di opinionista, delle trasmissioni Pomeriggio Cinque e Domenica Live di Barbara D’Urso.