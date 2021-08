Dichiarazioni destinate ad alzare un polverone quelle proferite dal conduttore televisivo Tiberio Timperi, che si è per la prima volta espresso definitivamente sul rapporto con la sua collega. Parliamo della presentatrice Monica Setta, con la quale condivide l’esperienza lavorativa a ‘Unomattina in famiglia’. A quanto pare non c’è alcun legame significativo tra i due, se non un obbligato rapporto professionale, visto che devono necessariamente andare in onda insieme per volontà della Rai.

Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale ‘Diva e Donna’, Tiberio Timperi è stato chiarissimo e le sue parole non possono assolutamente creare equivoci. Già lei in passato si era lasciata andare a qualche considerazione, che aveva fatto comprendere che non ci fosse un feeling. E ora è stato confermato anche da lui, che è dovuto ricorrere anche ad una decisione drastica. Infatti, non saremmo solo in presenza di una semplice antipatia, ma il conduttore non vuole proprio saperne della donna.

Tiberio Timperi ha dunque precisato che tra i due c’è un legame esclusivamente lavorativo, che finisce al termine della trasmissione. Fuori sono due mondi paralleli, infatti non si frequentano assolutamente. Su Monica Setta ha quindi dichiarato: “Sono un professionista, lei fa il suo lavoro e io faccio il mio. Dopodiché certo essere amici aiuta, ho avuto compagne deliziose come Roberta Capua e Ingrid Muccitelli”. Ma la stoccata più dura è stata un’altra e riguarda una scelta radicale dell’uomo.





A tal proposito Tiberio Timperi ha clamorosamente annunciato: “Se non siamo amici? Sì, è una cosa vera, noi non lo siamo, ha detto la verità. Non è vero però che non abbia il mio numero di cellulare, ce l’ha ma le impedisco di chiamarmi”. Non è entrato più nello specifico, ma ha fatto capire di averla bloccata per evitare che possa effettuargli delle telefonate. Dunque, un gesto inaspettato, che conferma un legame completamente assente. E vedremo se la Setta risponderà a queste parole.

Su Tiberio Timperi era intervenuta recentemente Francesca Fialdini: “Abbiamo avuto diversi scontri e screzi tanto che anche fuori dagli studi abbiamo dovuto dircene di santa ragione. Quando lui mi diede della raccomandata in diretta con Costanzo lì mi sono gelata. Non mi sembrava una battuta e non era un contesto per una battuta del genere”. Quindi, anche con lei ci furono problemi non di poco conto.