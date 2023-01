“È ora di dirvelo”. Tiberio Timperi, l’annuncio a sorpresa in tv: pubblico scosso e incredulo

Tiberio Timperi ha fatto un annuncio importantissimo nelle ultime ore e il pubblico è rimasto incredulo. Nessuno poteva minimamente immaginare che potesse essere già deciso ad intraprendere questa strada, ma dalle sue parole si evince una certa volontà. Ha scelto il collega Pierluigi Diaco e il programma BellaMa’ per rivelare ai telespettatori quali siano le sue intenzioni per il prossimo futuro. Inoltre, si è soffermato anche su diversi aspetti della sua vita professionale e ha raccontato degli aneddoti.

In particolare, Tiberio Timperi prima di fare questo annuncio che stravolgerà la sua vita se dovesse essere confermato anche nelle prossime settimane, ha parlato di un’offerta che lui rispedì al mittente: “Una volta la Rai mi ha chiesto di fare l’inviato all’Isola dei Famosi, ma ho rifiutato perché non volevo rinunciare alla mia vita privata”. Ma torniamo sulle sue principali dichiarazioni e vediamo cosa ha voluto preannunciare al pubblico. Sicuramente una svolta per certi versi inaspettata.

Tiberio Timperi, l’annuncio che cambia la sua vita

Una notizia incredibile quella che ha svelato Tiberio Timperi. Un annuncio arrivato nella giornata di martedì 3 gennaio durante la sua ospitata da Pierluigi Diaco. Ha voglia di guardare verso altri orizzonti, infatti ha esclamato in studio: “Dopo tanti anni mi piacerebbe sperimentare qualcosa di diverso. Sono grato per la possibilità che mi viene data, ma vorrei cimentarmi in altre cose”. Quindi, c’è una strada ben precisa da seguire ma i telespettatori non ne saranno evidentemente entusiasti.

Il conduttore di Unomattina in famiglia ha ipotizzato la possibilità che possa terminare di lavorare: “Ora è tempo che me ne vada in pensione e che mi tolga dalle scatole, a marzo faccio 40 anni di contributi e se non mi cambiano la legge uno il pensierino potrebbe farlo. Parliamoci chiaro, fuori c’è una vita e per carità, noi facciamo un lavoro che ci appassiona e quindi potremmo dire che non abbiamo faticato mai un giorno della nostra vita. Vorrei allontanarmi dalla telecamera, prima che la telecamera si allontani da me. Se ci riesco”.

Tiberio Timperi, che ha 58 anni, è alla guida di Unomattina in famiglia dal 2019, ma l’aveva precedentemente condotta dal 2011 al 2018. Nel 2018-2019 ha anche presentato La vita in diretta. Qui potete vedere il video integrale, in cui ha annunciato la possibilità di andare in pensione.