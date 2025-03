Clamoroso quanto successo al Grande Fratello nella serata del 24 marzo, in occasione della semifinale. Nel momento in cui Alfonso Signorini ha comunicato che Helena era appena diventata la quarta finalista, in studio è accaduto qualcosa che ha fatto infuriare il conduttore. E il suo rimprovero è stato immediato.

Infatti, un ex concorrente del Grande Fratello è stato quasi cacciato dallo studio del Grande Fratello come confermato dal diretto interessato. La festa per la finale raggiunta ha creato scompiglio e Signorini si è arrabbiato non poco, dato che c’è stato un comportamento non regolare.

Grande Fratello, Helena in finale e ex concorrente quasi cacciato: il motivo

Quando Helena ha conquistato la finalissima del Grande Fratello, i suoi amici sono esplosi di gioia. Il primo a correre verso di lei è stato Javier, che l’ha abbracciata e baciata, ma grande entusiasmo è stato mostrato anche da Mattia Fumagalli, Federico Chimirri, Tommaso Franchi e Stefania Orlando.

Signorini si è infastidito molto in particolare con Mattia, infatti quest’ultimo ha postato il momento dei festeggiamenti e ha commentato: “Non potevo non salutarti, quasi quasi mi sbattevano fuori subitaaaaa. Heleeee, ti amaziaaaaa”. Signorini ha esclamato infatti più volte: “No, no, no ragazzi, scusate”.

Non potevo non salutarti quasi quasi mi sbattevano fuori SUBITAAAAA 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Heleeeeee ti amaziaaaaa ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ #GrandeFratello pic.twitter.com/B0cOUiSa3E — Mattia Fumagalli (@LaFumagalla) March 25, 2025

Un’esultanza sopra le righe che ha quasi causato la cacciata di Mattia, il quale è apparso ugualmente soddisfatto per aver potuto salutare a dovere la sua amica Helena. E ora lui tifa per la sua vittoria.