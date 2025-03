Momento particolare al Grande Fratello per Helena. La modella brasiliana ha avuto l’incredibile gioia di qualificarsi alla finale, battendo Shaila al televoto. Ma ha dovuto anche rinunciare alla presenza di Javier, che è stato uno degli eliminati in semifinale. Oltre all’argentino sono andati via anche Giglio e appunto l’ex velina di Striscia la Notizia.

Ma in piena notte al Grande Fratello c’è stata una reazione di Helena all’uscita di Javier. E il cuore del pubblico si è subito scaldato, quando da parte della sudamericana c’è stato un gesto molto tenero e di vicinanza verso il suo adorato fidanzato. L’assenza di quest’ultimo si farà sentire eccome per lei in questa settimana che la separa dalla finalissima.

Grande Fratello, la reazione di Helena dopo l’uscita di Javier

Le telecamere del Grande Fratello hanno indugiato nella camera da letto di Helena. Lei si è rivolta verso il pubblico e ha voluto dire la sua, dopo l’eliminazione dolorosa di Javier. Il pensiero della finalista verso la sua dolce metà è stato immediato e vediamo cosa ha voluto fare subito dopo la puntata.

Helena ha mostrato alcuni peluche e ha esclamato, parlando a distanza con Javier che sicuramente la stava seguendo da casa: “Sono con Ugo, mi manchi in questo letto. C’è anche la tartuga, anche il cappello è qua con me. E anche il mate l’ho preso e anche la tua foto. Avvisate Javi che ho preso ‘ste cose, amore buonanotte. Stai tranquillo, va tutto bene, fidati“.

Buonanotte Hele ❤️ @Javi7Martinez7 #helevier pic.twitter.com/w22hez6vjz — 𝙢𝙖𝙧𝙮🤍 (@cuorebianko) March 25, 2025

E i fan di Helena si sono emozionati, puntando l’accento sulla grande tenerezza mostrata dalla giovane, che sente già la mancanza di Javier a poche ore dalla sua eliminazione.