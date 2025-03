È stata una semifinale ad alto tasso emotivo quella andata in onda ieri al Grande Fratello, soprattutto per i fan della coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez. In un’altalena di emozioni durata appena un’ora, il pubblico ha assistito all’uscita di scena del pallavolista argentino e, subito dopo, alla trionfale incoronazione di Helena come quarta finalista del reality.

Javier ha dovuto lasciare la casa dopo aver perso il televoto contro Chiara Cainelli e Shaila Gatta, un’eliminazione che ha sorpreso molti ma che lui ha accolto con sportività e gratitudine. Appena uscito dalla celebre porta rossa, ha trovato il tempo per rivolgere alcune parole al pubblico e allo staff del programma: “Ragazzi, ci sta. Fa parte del gioco. Sono davvero fiero di essere arrivato fin qui. Ho affrontato concorrenti molto forti, quindi il risultato è giusto. Ho dato tutto me stesso in questa esperienza, senza rimorsi. Grazie per l’affetto e il supporto”.

Grande Fratello, il gesto di Javier per Helena

Ma se per Javier la serata si è conclusa con l’addio al gioco, per Helena si è aperto un nuovo capitolo. Con il 52,22% dei voti, la modella brasiliana ha sbaragliato la concorrenza di Shaila (16,4%) e Chiara (31,38%), conquistando ufficialmente un posto in finale accanto a Lorenzo, Jessica e Zeudi.

La reazione di Javier alla vittoria della sua compagna è stata travolgente. Appena Alfonso Signorini ha annunciato il verdetto, il 29enne è balzato al centro dello studio per abbracciarla davanti a un pubblico in visibilio. Non solo ha manifestato la sua felicità per il successo di Helena, ma ha anche lasciato tutti di stucco con una dichiarazione inaspettata: “Per me è come se avessi vinto anche io. Con Helena fuori voglio costruire qualcosa di serio. Sogniamo una famiglia, dei figli. E se vincesse, il montepremi ci darebbe una grande mano”.

Una risposta che ha acceso i riflettori sulla coppia, già amatissima dal pubblico. Helena, dal canto suo, ha confermato in diretta le intenzioni di Javier, scherzando ma non troppo: “Vorrei vincere perché Javi vuole un sacco di bambini, e quei soldi ci servirebbero”. Anche fuori dalle telecamere, l’entusiasmo non si è spento. Durante uno stacco pubblicitario, una spettatrice in studio ha raccontato di aver visto Javier esultare ancora, felice come se il traguardo lo avesse raggiunto lui. Poco dopo, l’ex gieffino ha pubblicato su Instagram una foto del suo abbraccio con Helena, ricevendo centinaia di messaggi di affetto dai fan della coppia.

il racconto di una storia ha scritto un altro capitolo che parla di quanto questo amore così grande non conosce l'invidia ma è felice e gioisce di ogni traguardo di chi ama ❤️#helevier pic.twitter.com/XSQbOmeW1y — Mara sottona per i levrieri 🐻🐯 (@Mara56113529) March 25, 2025

Una semifinale che ha separato i due sul piano del gioco, ma che sembra averli uniti ancora di più nella vita reale. Ora resta solo da vedere se Helena riuscirà a coronare questo percorso con la vittoria… e magari con il primo passo verso una nuova famiglia insieme a Javi.