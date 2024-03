Al centro della nuova puntata del Grande Fratello il rapporto tra Alessio Falsone e Anita Olivieri. Rapporto che si è consolidato in questi ultimi giorni, i due si sono avvicinati ulteriormente come mostrato da Alfonso Signorini attraverso un filmato. Dopo la messa in onda i due, un po’ imbarazzati, hanno spiegato di volere fare le cose con calma, anche perché lei ha ancora una questione irrisolta, la frequentazione con Edoardo.

Edoardo non si è fatto sentire in diretta, sebbene gli sia stata data la possibilità di avere un dialogo con Anita, che poi si è trasferita in suite con Alessio. Come andrà finire tra loro solo il tempo ce lo dirà ma nella casa c’è chi è molto scettico su questa amicizia speciale. Beatrice Luzzi, per esempio, che già mentre i due parlavano in confessionale sul loro rapporto ha scatenato gli utenti con una bella frecciatina.

Leggi anche: “Proprio tu…”. Grande Fratello, Signorini contro Anita: mostra il video e la fa a pezzi





GF, Beatrice contro Alessio e Anita

Mentre Alessio e Anita parlavano con Alfonso Signorini, che ha ripreso il loro “E vabbè, siamo qua e balliamo”, dal salotto l’attrice si è lasciata sfuggire: “Soprattutto quando sei in nomination”. Insomma, Beatrice non sembra essere molto propensa a credere a questo rapporto che si è venuto a creare, in maniera così improvvisa e ne ha parlato anche dopo.

Nella notte, in giardino, ha dapprima chiesto l’opinione di Letizia. La fotografa si è detta sicura di questo legame, in loro rivede un po’ quello che è accaduto tra lei e Paolo Masella. E qui Beatrice l’ha subito bloccata. Per lei la storia tra loro è nata in maniera decisamente più graduale, mentre per Alessio e Anita le cose sono andate in modo diverso. Troppo velocemente per i suoi gusti.

Beatrice su Alessio: -“Detto fra me e te, lui è entrato con Greta è passato a Perla ed è finito con Anita”



Eeeee lei è SEMPRE la più lucida 🫦#grandefratello #gfpic.twitter.com/PFnUpWxNgK — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 8, 2024

Per Beatrice Alessio è un grande giocatore e un piacione, mentre per quanto riguarda Anita le sfugge il perché si è sempre dichiarata impegnata in questi 6 mesi salvo poi dimostrarsi così presa da Alessio. Tra l’altro, sostiene, l’avvicinamento tra i due è avvenuto poco dopo che Edoardo ha trovato il coraggio di farle una sorpresa. Insomma, l’attrice è convinta che questa “storia” improvvisa sia una mossa strategica in vista della finale.