Si sapeva che Beatrice Luzzi avrebbe ricevuto una sorpresa bellissima al Grande Fratello. E si sapeva pure che con Massimiliano Varrese sarebbero state scintille, visti i rapporti tesissimi tra i due attori. Ma non si poteva immaginare che le cose fossero collegate. Andiamo con ordine. La ex protagonista di Vivere ha dapprima avuto l’ennesimo scontro con Sara Ricci, poi ha rivisito la sua linea della vita senza riuscire a trattenere le lacrime mentre raccontava al pubblico il suo rapporto complicato con la madre e con il fratello.

Ma la parte più emozionante è arrivata quando ha rivisto fuori dalla porta rossa i figli Valentino ed Elia e il suo cagnolino Simba. I due ragazzi si sono nascosti dentro un enorme pacco regalo e sono usciti non appena Beatrice è uscita dalla porta rossa sono saltati fuori. Si sono stretti tutti in un lungo abbraccio, con lei che li riempiva di domande su parenti e scuola. E fidanzate: “Quasi, ma ora basta“, ha risposto Valentino un po’ imbarazzato.

GF, il figlio di Beatrice contro Massimiliano Varrese

Nessuno dei due vorrebbe che la madre lasciasse il grande Fratello, le hanno ribadito. Ma il popolo del web è rimasto colpito soprattutto da una frase usata dal maggiore prima di salutare la madre. “Non è un uomo, si comporta da uomo ma non lo è. Sappiamo di chi sto parlando”, ha sussurrato nell’orecchio di Beatrice Luzzi.

L’attrice sembrava non avere capito, quindi Elia ha fatto il nome di Massimiliano Varrese, mentre Valentino cercava di fare il vago. La Casa era collegata con la passerella, dunque il diretto interessato ha sentito eccome. E non l’ha presa bene, come si è subito capito dalla sua espressione.

COME HA ATTERRATO LUI VARRESE PROPRIO FIGLIO DI SUA MADRE LO AMO#GFvip #GrandeFratello #luzzers



pic.twitter.com/x5jB8bw1oY — ☕️feds ★ x simobale era🦕 (@soansiosaa) December 11, 2023

E infatti poco dopo, non appena è stato ripristinato il collegamento con gli altri inquilini della Casa, parlando con Anita Massimiliano ha affermato: “Non mi sembra giusto portare messaggi dall’esterno. Non ce l’ho con un ragazzino di 15 anni, ma con lei che gli ha chiesto il nome“.