La puntata di ieri di Affari Tuoi se la ricorderanno in tanti e a lungo. A tirare i pacchi, alla ricerca del premio più ambito da 300mila euro, due sorelle provenienti dal Trentino Alto Adige. Non c’è stata, ve lo diciamo subito, nessuna vincita incredibile: a tenere banco, piuttosto, sono stati i commenti sui social nei confronti delle due concorrenti. Concorrenti che già Amadeus aveva pizzicato in apertura di puntata quando la concorrente Carmela aveva raccontato di avere origini del Sud.

>“Comunicazione per Anita e Garibaldi”. L’avviso del Grande Fratello: corrono subito e scoprono tutto

Il conduttore, nel presentare la sorella, ha detto: “Abbiamo Calogera…”, scherzando sulle radici che le vengono dal papà siciliano. La battuta di Amadeus è stata accompagnata da una fragorosa risata in studio e da un sorriso da parte delle due concorrenti. Poi è stato il momento di giocare e la situazione è si è fatta più tesa.





Affari Tuoi, le concorrenti del Trentino prese di mira sui social

Estratto quasi subito il pacco 300mila euro, Carmela e la sorella sono arrivate alle ultime battute con tre pacchi: 0 euro, 15mila e 100mila. Il Dottore offre alle due sorelle concorrenti un contentino da 17mila euro. Martina rifiuterebbe ma a decidere è Carmela, che accetta pur di non tornare a casa a bocca asciutta. E qui si scatenano le critiche in tempo reale dei telespettatori sui social.

“Con 17mila euro ci fai un funerale doppio, li mettono da parte per quello forse“, si legge su X. “Questa partita mi ricorda quando il dottore offrì 20mila euro e nel pacco c’erano 200mila invece”, scrive un utente. “Il Dottore di Affari tuoi è un buon giocatore di poker…”, gli fanno eco. “O sei prudente e accetti una buona offerta (e oltre i 30 lo è) o vai fino in fondo. Il resto non ha senso”, è la perla di saggezza di un altro degli aficionados.

“Una delle peggiori partite di sempre”. “Anni di Affari tuoi e ancora non hanno capito che non devono accettare l’ultima offerta se è di poco più alta del primo rosso disponibile”. E ancora: “Ma come si fà ad accettare 17.000 con fuori 15.000 e 100.000??? La caz***a più grande che abbia mai visto in Affari tuoi“. Nel pacco di Carmela, per dovere di cronaca lo diciamo, c’erano 100mila euro.