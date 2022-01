Ultima puntata dedicata alle ‘Blind Audition’ per ‘The Voice Senior’ di Antonella Clerici, che ha sfidato il ‘GF Vip’ nella serata di venerdì 7 gennaio. Il pubblico non solo ha apprezzato gli ultimi protagonisti, che hanno completato le squadre dei team, ma hanno anche assistito ad un momento sicuramente non positivo tra due coach. In particolare, si sono vissuti alcuni attimi di tensione in studio per un confronto tra Loredana Bertè e Orietta Berti. E ciò che si sono dette ha lasciato tutti di stucco.

Prima di Natale ‘The Voice Senior’ aveva ottenuto un ottimo risultato in termini di ascolti televisivi. Aveva conquistato 3 milioni e 736mila spettatori con uno share del 19,8%. Insomma non c’era stata proprio storia con “Caduta Libera – Campionissimi” di Gerry Scotti su Canale5 che infatti aveva totalizzato il 12,1% di share, ossia 2 milioni e 84mila telespettatori. Ora però il 2022 è cominciato con questo botta e risposta tra le due grandi cantanti italiane, che hanno quasi sfiorato di avere un battibecco.

Il confronto tra Loredana Bertè e Orietta Berti a ‘The Voice Senior’ ha avuto inizio subito dopo l’esibizione di Mr Zivago, un ex cantante che soprattutto in Russia e nella capitale Mosca era riuscito ad imporsi negli anni ’80. Era stato conosciuto soprattutto per la hit dance ‘Little Russian’. Ma stavolta tutti e quattro i coach non sono rimasti stupiti dalle sue performance canore e non lo hanno scelto. Orietta ha poi iniziato a raccontare, rivolgendosi a Clementino, una sua importante esperienza nel territorio russo e Loredana è subito intervenuta.





Orietta Berti ha quindi affermato: “Sono stata la prima cantante italiana a cantare in Russia perché nel mio paese di origine (Cavriago n.d.r.) c’è un busto di Lenin, donato dai russi negli anni Settanta e mi hanno chiamato per quello, per cantare là sette giorni su sette”. Ed ecco intervenire Loredana Bertè, che ha fatto un’altra rivelazione: “Lo sai che io ho rappresentato la Russia al Festival di Montreaux?”. E la collega ha replicato con una domanda pungente: “Ma perché hai dei parenti russi?”.

A quel punto, la Bertè ha detto di non avere familiari originari della Russia e per rendere la situazione più tranquilla a ‘The Voice Senior’ ha preso la parola Clementino, che ha fatto una battuta per sdrammatizzare il tutto: “Io ho dei parenti che russano”. Ovviamente il pubblico è scoppiato a ridere e ha messo da partr quel siparietto. Loredana è comunque apparsa decisamente perplessa.