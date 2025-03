“Ma è lei!”. Pubblico in piedi ad applaudire e giudici a bocca aperta ieri sera a The Voice Senior quando l’hanno riconosciuta. Sul palco del talent show è salita a sorpresa una grande artista del passato, lasciando tutti senza parole. Nessuno si aspettava di vederla lì, ma Antonella Clerici ne ha subito approfittato per chiederle un’esibizione con i suoi storici cavalli di battaglia, brani che hanno fatto ballare gli italiani per tantissimo tempo.

Era lì per accompagnare uno dei concorrenti in gara, Antonio Summa, il suo compagno. Antonio, bassista di professione, ha oggi 70 anni e una carriera ricca di esperienze: “Ho cominciato a fare musica a 14 anni, in un gruppo che si chiamava Clacson. Il tastierista era Rocco Tanica, quello che poi è diventato famoso con Elio e le Storie Tese. Dopodiché ho suonato con Roberto Vecchioni dal 1983 al 1988. Quando è nato mio figlio, ho deciso di smettere di suonare per stargli vicino”.

Antonio ha aggiunto “Ho fatto il produttore per un po’, ma con l’età sono entrato in crisi e ho iniziato a dubitare di me stesso. Mi chiedevo se fossi ancora in grado di esibirmi dal vivo. In quel periodo, la persona che mi è stata più vicina è stata Cecilia Gayle, che oggi è anche la mia compagna. Lei ha avuto due grandi successi, Pam Pam e Tipitipitero, due hit da ballo negli anni ’90. Cecilia mi ha dato positività e mi ha fatto tornare la voglia di suonare e cantare.”

Cecilia Gayle ha assistito all’esibizione del suo compagno da un angolo del palco, insieme al figlio di Antonio e ad altri parenti del bassista. Poi, quando Antonio ha terminato la sua performance, Antonella Clerici si è avvicinata a lei e ha detto a microfono aperto: “Vi devo presentare la fidanzata di Antonio!” A quel punto, Gigi D’Alessio ha scherzato: “Vedi che bella fidanzata che hai!”

Antonella e Cecilia hanno raggiunto il centro del palco, e la conduttrice ha esclamato: “Cecilia Gayle è la regina delle canzoni di Capodanno, altro che una fidanzata qualunque!”. “Oh, hai scelto bene!”, ha esclamato Arisa. Infine, Antonella ha fatto una richiesta speciale: “Vogliamo sentire un po’ di Pam Pam, ci piaceva tanto!”

Ma che piacevole sorpresa, la fidanzata quasi moglie di Franco ci canta la sua canzone "Pam Pam"



E si balla! 💃 #TheVoiceSenior

Cecilia ha preso il microfono e ha invitato il pubblico ad alzarsi e ballare. In pochi istanti, ha trascinato tutti con il suo ritmo travolgente, regalando un momento di grande energia e nostalgia. Una sorpresa davvero speciale per tutti.