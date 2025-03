“Scusa, ti posso chiedere una cosa?”. Non sono mancate sorprese durante l’ultima puntata di The Voice Senior, condotta da Antonella Clerici su Rai Uno. Durante le esibizioni dei talenti, uno dei giudici, Gigi D’Alessio, ha spiazzato tutti con una domanda inaspettata rivolta a una delle concorrenti. L’episodio è avvenuto dopo l’esibizione di Stefania Brambilla, che aveva raccontato di essere mamma di “quattro splendide figlie”.

Una famiglia numerosa, la sua. Stefania ha spiegato di aver scelto di partecipare a The Voice per la sua grande passione per il canto: “Canto da quando sono piccola nei cori gospel, lì ho imparato tantissimo. È una passione che coltivo da sempre”. Per la sua esibizione alle Blind Auditions, ha scelto di interpretare “L’amore si odia”, conquistando il sì di tutti e quattro i giudici.

“Ma allora tua figlia…”. The Voice Senior, Stefania spiazza Gigi D’Alessio: chi era davvero la concorrente

Subito dopo, Gigi D’Alessio le ha chiesto: “Ti posso chiedere una cosa? Visto che hai quattro figlie femmine… ce n’è una single per Clementino?”. La concorrente, colta di sorpresa, ha risposto seccamente: “No”. A quel punto, D’Alessio ha spiegato il motivo della sua curiosa richiesta: “Non riusciamo a far fidanzare Clementino!”. Il rapper, divertito, ha subito replicato: “Sono un artista, non ci riuscirete così facilmente!”

Stefania e Gigi, quindi, non diventeranno parenti, ma potranno lavorare insieme a The Voice, visto che la concorrente ha scelto proprio Clementino come suo coach. Il siparietto sullo stato sentimentale del rapper è poi proseguito. Gigi D’Alessio ha chiesto ad Arisa di fare un annuncio per aiutarlo a trovare l’amore, sottolineando che dopo cinque anni a The Voice Clementino è ancora single: “Per appuntamenti con lui, chiamate al…” ha scherzato Gigi.

Clementino è stato al gioco: “Dammi il numero personale di Gigi!” ha detto ridendo ad Arisa. Poi è intervenuta Loredana Bertè, rivelando di non avere il telefonino, e Clementino ha ironizzato: “Ce ne siamo accorti, per parlare con te dobbiamo fare il giro del mondo!” Infine, Arisa ha lanciato l’annuncio finale: “Signore e signorine, Clementino cerca moglie! Per informazioni, rivolgetevi a The Voice su Rai Uno. Ciao a tutti!”