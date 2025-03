Venerdì 7 marzo 2025 è andata in onda una nuova puntata di “The Voice Senior”, il talent musicale riservato agli over 60 condotto da Antonella Clerici su Rai Uno. La puntata si è aperta con le esibizioni di Francesco Camilleri e Graziella, due voci molto diverse ma che hanno convinto tutti e quattro i coach, ossia Clementino, Arisa, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Ed è successa una cosa curiosa dopo la sua esibizione.

Graziella Marchesi, 60 anni, vive all’Isola d’Elba da 11, ma prima ha vissuto a Vigevano dove ha dovuto lottare spesso contro il suo ex marito. Ora la donna ha un nuovo compagno con il quale condivide la passione per la musica. Sul palco di The Voice Senior ha portato “Piccolo uomo” di Mia Martini e la sorella dell’artista, Loredana Bertè, è la prima a girarsi, poi a seguire tutti gli altri giudici.

The Voice Senior, cosa è successo dietro le quinte con Graziella

“Con questa canzone hai reso onore a Mimì. Volevo ringraziarti, l’hai cantata benissimo”, ha commentato la Bertè, con la concorrente che ha poi spiegato il motivo per cui ha scelto quel brano: “Sottolinea la mia rinascita”. A quel punto tutti i coach convinti che la scelta della concorrente fosse scontata.

“Però abbiamo un problema, se canta Mia Martini e si gira Loredana qua la vedo dura per noi altri”, ha commentato ironico Clementino. E invece, colpo di scena, Graziella non ha indicato Loredana Bertè ma Gigi D’Alessio. Attimo di gelo.

SOLO UN VECCHIO DEGLI ANNI 90 COME ME POTEVA PIANGERE PER LOREDANA BERTÈ CHE CANTA "PICCOLO UOMO" 😭#TheVoiceSenior pic.twitter.com/GvIWRAQr9K — Soter (@SonoSoter) March 7, 2025

Graziella è una super fan di @_GigiDAlessio_ e grazie alla spinta di @antoclerici ci regala un duetto indimenticabile 🎹#TheVoiceSenior pic.twitter.com/9LImaFNkes — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) March 7, 2025

Vedendola impacciata, Antonella Clerici le ha dato una mano: “Lo dico io, mi ha detto nel backstage che lei è pazza di Gigi D’Alessio”, ha spiegato a giudici e pubblico. La reazione della Bertè? “Quando dicono ‘sono pazza di Gigi’ io depongo le armi”. E così la 60enne è finita nella squadra di Gigi D’Alessio con cui ha anche improvvisato un duetto sulle note di “Non dirgli mai”.