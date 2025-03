Pier Silvio Berlusconi, il gesto in occasione della festa della Donna. La ricorrenza cade l’8 marzo, in ricordo di due avvenimenti storici: il primo nel 1911 quando dopo lo sciopero di alcune operaie di un’industria tessile di New York scoppiò un incendio che provocò la morte di ben 134 donne; il secondo è legato alla Rivoluzione in Russia del 1917 quando molte donne scesero in piazza per protestare contro lo Zar.

Proprio in queste ore è arrivata la conferma di un gesto che ormai è divenuto tradizionale da parte di Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato di Mediaset ha voluto infatti fare un omaggio alle donne dell’azienda, dimostrando sensibilità e attenzione verso il “cuore pulsante della grande famiglia Mediaset“.

Pier Silvio Berlusconi e il regalo alle donne di Mediaset

Anche quest’anno, in occasione della festa della donna di domani, 8 marzo, Pier Silvio Berlusconi ha voluto omaggiare le dipendenti Mediaset con un mazzo di mimose, tradizionale fiore simbolo della ricorrenza.

Insieme alle mimose c’è anche un messaggio, significativo, dedicato alle donne: “Buona Festa della Donna a te e a tutte le donne di Mediaset. Siete la nostra forza, il cuore pulsante della grande famiglia Mediaset. Oggi e ogni altro giorno dell’anno. Pier Silvio“.

A rendere noto il gesto è stata Laura Ferrato, capo ufficio stampa Mediaset, che ha condiviso la foto del regalo e del bigliettino, con queste parole: “Qui sono già arrivate le mimose! Un pensiero davvero speciale per tutte le donne di Mediaset. Grazie Pier Silvio”.

