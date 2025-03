A volte, il momento più toccante di uno show non è fatto di note o di performance perfette, ma di scelte sincere. È ciò che è accaduto durante una delle ultime serate di The Voice Senior 2025, quando Paolo, 84enne di Reggio Emilia, ha deciso di rinunciare alla sua seconda possibilità sul palco.

Ripescato da Gigi D’Alessio dopo una precedente esibizione in cui aveva avuto difficoltà a ricordare il testo della canzone, Paolo si era guadagnato un’ulteriore occasione. Ma prima ancora di rimettere piede sul palco, ha scelto di fermarsi. Nel tradizionale scambio di parole con Antonella Clerici dietro le quinte, ha confidato con serenità: “Io sono venuto per dire che mi sento costretto a rinunciare a questa chance. Se penso al testo che dovrei dire, potrei prenderci… ma potrei anche sbagliare tutto”.

Leggi anche: “Non puoi averlo fatto”. Grande Fratello, Stefania Orlando: per il suo pubblico è una delusione atroce





“Paolo deve dirvi una cosa”. The Voice Senior, l’annuncio del concorrente: “Perché devo farlo”

Nella puntata precedente, per non dimenticare le parole, era arrivato a scriversele sulla mano. Una soluzione tenera e genuina, che però aveva lasciato in lui un senso di incertezza. Stavolta, la scelta è stata diversa. Nessun rimpianto, solo lucidità e rispetto per sé stesso. “Sono felice di aver fatto questa scelta”, ha dichiarato Paolo, con una calma che ha colpito tutti.

Antonella Clerici ha accolto con delicatezza la decisione, scegliendo di non insistere. Lo ha invece invitato a salire comunque sul palco, non per cantare, ma per salutare i coach che lo avevano sostenuto nel suo percorso. Davanti a un pubblico attento e commosso, ha raccontato ai giudici il motivo dell’assenza di esibizione: “Lui mi ha detto che non se la sentiva di cantare ancora una volta, che ha vissuto una bella cosa e che quindi è stata per lui una bella esperienza, ma preferisce salutarvi“.

Gli sguardi di Arisa, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio si sono fatti subito intensi e comprensivi. È stato proprio D’Alessio, che aveva creduto in lui fin dall’inizio, a prendere la parola:

Con estrema eleganza e rispetto per la musica, Paolo decide di non esibirsi una seconda volta davanti ai coach, scegliendo di fermarsi con un ricordo meraviglioso nel cuore. ❤️#TheVoiceSenior pic.twitter.com/jDwzPT5JfP — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) March 28, 2025

“Siamo contenti che tu abbia fatto una scelta che a te stia bene. Noi siamo felici se tu sei felice. Ricordati che la rinuncia non è mai una sconfitta”. E così, senza cantare una sola nota, Paolo è riuscito comunque a lasciare un’impronta profonda. Perché The Voice Senior non è solo una gara vocale, ma uno spazio dove le storie contano tanto quanto le canzoni, e dove anche il coraggio di fermarsi può diventare un atto di grande umanità.