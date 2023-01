Grandissima emozione a The Voice Senior, che ha travolto anche Loredana Bertè. Nella puntata di esordio del 13 gennaio si è materializzato un evento carico di commozione, che ha coinvolto non solo la giudice ma anche Antonella Clerici e tutti i telespettatori. Una concorrente si è cimentata in un’esibizione da sogno e ha avuto un coraggio enorme perché si è presentata con una canzone difficilissima e molto cara a Loredana. La quale ha fatto molta fatica a trattenere le lacrime sul suo volto.

In un precedente articolo vi abbiamo rivelato che The Voice Senior ha stravinto la gara di ascolti tv. E certamente la storia che ha reso partecipe anche Loredana Bertè è stata una delle più apprezzate di tutta la serata. La donna in questione ha deciso di portare una canzone commovente e la sua performance artistica è stata davvero impeccabile. La Bertè si è immediatamente girata per sceglierla e medesima cosa hanno fatto Gigi D’Alessio, i Ricchi e Poveri e Clementino. Un vero e proprio trionfo. Ma dietro c’è una vicenda molto triste.

Leggi anche: “Ma è un successo”. Antonella Clerici, risveglio col botto: la notizia più bella





The Voice Senior, Loredana Bertè commossa per una concorrente

Nel corso di The Voice Senior, Loredana Bertè si è emozionata non poco perché la concorrente del programma ha deciso di portare una canzone della sorella Mia Martini, Almeno tu nell’universo. L’artista ha praticamente pianto e ha commentato: “Brava, mi hai emozionato. Ho sentito il dolore nella tua voce, mi è arrivata dentro. Divideremo insieme questo dolore perché io lo porto ancora, sempre, ogni minuto della mia giornata, tutti i giorni. Vieni con me? Ti amo”. Ed effettivamente la donna è stata colpita da un gravissimo lutto.

Ad aver fatto sognare tutti i giudici, che le hanno riservato pure una standing ovation, è stata Lisa Manosperti, che ha rivelato: “Nella mia vita ci sono stati momenti tremendi e molto brutti soprattutto due anni fa. Prima la pandemia, subito dopo la morte di mio figlio. Non è facile per me parlarne, ho dovuto subito riprendere perché c’era la mia famiglia e mia figlia. Ho cercato di veicolare nel canto quello che avevo dentro, la musica mi ha teso le braccia e mi ha tirato su perché stavo cadendo. Ho scelto questa canzone perché ne amo lo stile, ma non solo per questo”.

Infine, Lisa Manosperti ha aggiunto dopo il trionfo: “Dentro di me c’è un dolore grande che mi porto dietro e ormai lo metto nel canto. Questo è quello che faccio, questo è quello che vivo. Fare girare Loredana per me è già una vittoria”. Ed effettivamente è stato proprio così.