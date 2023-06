Dopo la Rai tocca a Mediaset, a sganciare la bomba è Dagospia. Un fulmine a ciel sereno mentre dall’altra parte, in casa Rai, fioccano notizie di rivoluzione tra cui quelle legata al nome di Fazio. Dopo le parole no troppo lusinghiere di Michele Santoro, che ha confessato poca simpatia nei suoi confronti, contro di lui nelle ore scorse ha tuonato Rita Dalla Chiesa. “Non mi ha mai invitata, ma non mi importa. Ad indignarmi è il fatto che non abbia mai ospitato mio fratello. C’era un giro di ospiti che era sempre lo stesso”.

Parole che arrivano dopo l’attacco furioso dei giorni precedenti. Dalla Chiesa spiegava: “Due milioni e 240 mila euro il cachet annuo, fonte Libero, il più alto della Rai in assoluto, per una trasmissione settimanale. Grande professionista, per carità, ma forse si comincia a capire la preoccupazione e il ritardo per la firma del contratto. La politica non c’entra”.





Barbara Palombelli lascia la conduzione di Stasera Italia

Tornando a Mediaset, ad essere ridimensionata sarà Barbara Palombelli, scrive l’ANSA come il sostituto sarà Nicola Porro che non andrà in Rai come sembrava. Si legge: “il conduttore di Quarta repubblica sarebbe ormai a un passo dal rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno con un raddoppio. Il giornalista nei giorni scorsi era stato al centro di voci insistenti che lo volevano vicino al ritorno in Rai, con l’ipotesi che potesse prendere il posto di Fabio Fazio la domenica sera su Rai3”.

“Scenario smentito dallo stesso vicedirettore del Giornale, che in un tweet aveva ribadito di voler restare a Mediaset. Il giorno dopo l’intervista alla premier Giorgia Meloni nello studio di Quarta Repubblica, a Cologno Monzese ci sarebbe l’intenzione di blindare la sua posizione, garantendogli sia la conduzione di Quarta Repubblica per la prossima stagione, che quella di Stasera Italia”.

E ancora: “In onda in prima serata su Rete4, che potrebbe essere realizzato tra Milano e Roma. Resterebbe così libera Barbara Palombelli, che non sarebbe intenzionata a lasciare Mediaset, ma anzi resterebbe in azienda per condurre un nuovo programma in prima serata incentrato su temi medici”.