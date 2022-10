Si parla da giorni di 4 nuovi ingressi al GF Vip 7 e un nome è già spuntato fuori: quello di Teresa Langella. O meglio, rispuntato fuori perché l’ex tronista di UeD è data come concorrente della settima edizione del reality di Alfonso Signorini da diverso tempo, da prima che partisse.

Poco prima dell’esordio, però, una pagina social dedicata al GF Vip 7 aveva smentito la partecipazione di Teresa parlando di un impegno che l’avrebbe tenuta occupata a partire dalla metà di settembre e le voci si erano placate, nonostante lei non avesse mai smentito l’indiscrezione in prima persona.

Teresa Langella GF Vip 7, l’indizio su Instagram

Ora c’è una novità. Tra le ultime Storie Instagram di Teresa Langella un indizio prezioso ai fini della sua partecipazione al GF Vip 7 che era stata data da Amedeo Venza. Nel dettaglio, l’ex UeD si è immortalata in treno, in viaggio verso la Capitale: “In viaggio verso Rosa… Nuovi incontri, un’altra storia, tanta vita”, le sue parole.

L’esperto di gossip ha così rilanciato: “Tempo fa lo avevo comunicato che sarebbe stata una concorrente del GF Vip 7… sarà così? Probabilmente inizierà la quarantena… Il nome di Teresa Langella torna con forza tra i candidati del Grande Fratello Vip. Sebbene il reality sia già iniziato da quasi un mese, dopo i due abbandoni e la squalifica si è reso necessario l’ingresso di nuovi Vipponi. Ed a quanto pare Teresa potrebbe far parte proprio di questa seconda tornata”.

Forse ora è arrivato il momento di varcare la famosa porta rossa per Teresa Langella. Che non dovrebbe essere l’unica nuova vippona di questa edizione. Come anticipato, viste le “defezioni” delle prime due settimane, il cast potrebbe essere riassortito. E sempre secondo Venza ben 4 personaggi famosi sarebbero già pronti all’imminente ingresso nella casa più spiata d’Italia. Ci sarà davvero anche la fidanzata di Andrea Dal Corso?