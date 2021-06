Tra le tante coppie nate a Uomini e Donne in questi ultimi anni quella composta da Andrea Dal Corso e Teresa Langella ha fatto sognare il pubblico. Da quando sono usciti insieme da quello studio non si sono più lasciati, anche se le voci di crisi non sono mancate.

L’ultima poco tempo fa, ma non era vera. E infatti, esploso il rumor – hanno assicurato che non c’è assolutamente nessuna intenzione di dirsi addio. “Non c’è stata nessuna crisi – ha fatto sapere Teresa Langella in un’intervista a UeD Magazine – Il nostro amore non è mai stato messo in dubbio e soprattutto non ci siamo mai lasciati: ci sentivamo regolarmente tutti i giorni. Ci siamo presi un momento per noi, per ragionare sulla lontananza”.

Andrea Dal Corso e Teresa Langella di UeD pronti per la convivenza

“Non vivo molto bene la distanza e ogni volta che dobbiamo separarci per ovvi motivi di lavoro, mi rendo conto di quanto abbia bisogno di averlo vicino, malgrado Andrea sia sempre presente e mi riempia di attenzioni anche quando ci dividono chilometri. Credo che la nostra relazione, ora, abbia bisogno di una svolta che ci porti a una convivenza stabile”, aveva aggiunto l’ex tronista.





E ora la decisione è presa. L’hanno comunicata i due ex volti di UeD sempre al Magazine del programma: hanno deciso di andare a convivere dal 1 luglio a Roma. Anche Andrea Dal Corso non sopportava più l’idea di vivere separato da lei, quindi il grande passo che tutti i fan aspettavano. “Non c’è mai stato un periodo di crisi – le parole di lui – abbiamo sofferto molto per la lontananza e questo a volte ci ha creato dei disagi”.

Ora Andrea Dal Corso e Teresa Langella andranno finalmente a vivere insieme e chissà che presto non arrivi anche la proposta di matrimonio. C’è grande complicità tra loro, oltre che amore. “Lei mi ha stimolata tantissimo”, ha aggiunto Andrea, mentre Teresa racconta che lui è stato in grado di cambiare la sua visione delle cose e che riesce sempre a sorprenderla con un gesto, dei fiori o una parola.