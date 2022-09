“Figura di mer**”. Tu sì que vales, inizia male per Teo Mammuccari: critiche feroci

Teo Mammucari, figuraccia a Tu si que vales. Nella serata di ieri, sabato 17 settembre, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione del fortunato programma che vede protagonisti personaggi con abilità e talenti particolari. Il conduttore romano ha voluto sfidare in una prova di forza Rudy Zerbi, ma le cose non sono andate come sperava, tutto il contrario. La prova è stata ispirata dalla performance di un concorrente.

Nello show è arrivato Manuel Battaglia, soprannominato “Roccia”: “Sono un agricoltore, ma nella vita sono molto forte”. L’uomo è un campione di braccio di ferro e nella prova ha resistito alla partenza di una moto con il braccio legato al mezzo da una fune. Dopo l’esibizione Teo Mammucari ha sfidato Rudy Zerbi a braccio di ferro. C’era però un problema: Zerbi è mancino, Mammucari destro. Il critico e produttore musicale ha così deciso di usare il braccio meno forte.





La sfida a braccio di ferro tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari

Teo Mammucari era così sicuro di battere Rudy Zerbi da scommettere che in caso di sconfitta si sarebbe vestito da donna: “Lo distruggo” ha affermato baldanzoso il giurato di Tu si que vales. Ma la sfida è stata vinta in pochissimo tempo da Zerbi. Mammucari, non contento, si è giustificato: “Morta… tua, non vale. È partito prima, è partito prima”. Rudy ha concesso così altre due sfide ma il risultato non è cambiato.

A quel punto Teo Mammucari, incapace di accettare la sconfitta e la brutta figura rimediata, ha chiesto a Rudy Zerbi di sfidarsi nelle flessioni. Ma il giurato ha rifiutato e Teo ha ribattuto: “Se facciamo le flessioni vinco io, braccio di ferro non c’entra niente con la forza. Facciamo le flessioni, guarda che figura di me…a mi hai fatto fare davanti a tutta Italia. Alessio Sakara, vero che braccio di ferro non c’entra con la forza? Tu sei un campione e hai perso con Roccia”.

Pure Belen Rodriguez è intervenuta: “Tu non sei professionale se ora non ti vesti da donna, lo hai promesso”. Teo Mammucari, sempre più solo, ha cercato un appoggio in Maria De Filippi la quale però non gliel’ha concesso. E quindi alla prossima puntata vedremo Teo Mammucari vestito da donna. Insomma per lui un inizio stagione davvero tutto in salita, ma se l’è cercata e ha trovato pane per i suoi denti, o no?

