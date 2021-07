Manuela e Stefano sono stati i protagonisti dell’edizione 2021 di Temptation Island. La coppia ha deciso di partecipare al viaggio nei sentimenti per mettere alla prova una relazione già traballante fatta di insicurezze e tradimenti da parte di lui.

Durante il confronto Manuela dice di aver realizzato di provare solo affetto nei confronti di Stefano e che vuole uscire da sola da Temptation Island. Anche Stefano decide di andare via da solo, soprattutto dopo aver visto il video di Manuela e Luciano, che a fine serata si sono baciati davanti alle telecamere. I due si sono presentati divisi anche nello speciale “Un mese dopo”, Manuela ha parlato con Filippo Bisciglia del suo rapporto con il tentatore Luciano e sembra che le cose stiano andando a gonfie vele e che la ragazza abbia trovato la felicità che cercava.

Temptation Island 2021, prima foto di coppia per Stefano Federica.

“Manuela è una persona speciale, – ha detto Luciano – le ho già fatto conoscere mia mamma, mio padre e mio fratello: mia mamma è impazzita per Manu! Ci siamo visti a Napoli ed abbiamo passato un po’ di giorni insieme. Ora siamo felici insieme, ci sentiamo fidanzati. Siamo fidanzati”.





Uscito dal villaggio, Stefano è tornato a casa sua e durante lo speciale ‘Un mese dopo’ ha raccontato cosa è successo alla fine del percorso: “Il dispiacere è stato grande, all’inizio è stata dura, ora sto meglio: era inevitabile chiudere. Ci siamo rivisti dopo Temptation Island ed abbiamo parlato tranquillamente come non capitava da tempo, ma subito dopo ci siamo di nuovo accesi. Ora lei sta con Luciano, questa cosa un po’ mi da fastidio, ma ha trovato la persona che assomiglia più a lei”.

“Con Federica va bene, – ha rivelato Stefano – ci siamo scambiati i numeri di telefono imparandoli a memoria e ci siamo sentiti e visti subito, è venuta a casa mia. Stiamo bene insieme. Rientrare a casa è stato un po’ pauroso, – ha raccontato la tentatrice Federica – ma tengo a questo sentimento e sono contenta di aver seguito il mio istinto perché c’è stato il lieto fine. Poi quel che sarà sarà”. A fine puntata i protagonisti di Temptation Island 2021 hanno potuto riaprire i rispettivi account Instagram e hanno pubblicato le prime foto di coppia.

Dopo il romantico scatto di Manuela con il tentatore Luciano, è il turno dell’ex fidanzato Stefano con la tentatrice Federica, che sceglie come colonna sonora “Mi fai impazzire” di Sfera Ebbasta e una foto mentre bacia Stefano a petto nudo. Ma c’è un particolare che ha insospettito gli utenti del web, sempre attenti a ogni dettaglio. “Perché Stefano non ha ripostato la storia?”, “La storia è vera oppure è creata ad arte per pubblicità”, si chiedono i follower.