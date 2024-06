Ahi ahi, neppure il tempo di iniziare che su Temptation Island già ecco nuvole nerissime. La coppia in questione, quella su cui si sono concentrati i dubbi dei telespettatori, è quella formata da Siria Pingo e Matteo Vitali. Nella scheda di presentazione fanno sapere di essere fidanzati da 7 anni e di voler mettere alla prova il loro amore. Ad appassionare i telespettatori c’è, soprattutto, la storia di Siria che racconta di essere dimagrita la bellezza di 85 kg.

“Fino a due anni fa pesavo 130 kg, ho perso 85 kg. Ho una voglia matta di divertirmi e di far vedere quello che sono oggi”. Poi ha aggiunto: “Ho scritto a Temptation Island perché sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene”. Matteo, da parte sua, non aveva perso tempo a rispondere.





Temptation Island, dubbi sulla coppia formata da Siria e Matteo

“La guardano tutti, gli ronzano intorno. Mi dà molto fastidio. Non volevo partecipare a Temptation Island, sono rimasto sorpreso quando Siria ha scritto al programma. Nel nostro rapporto va tutto bene” ha spiegato Matteo. L’appuntamento per vedere la coppia in azione è fissato per fine giugno. Intanto c’è qualcosa che non convince il pubblico.

A scoperchiare il vaso alcuni fan del programma che si sono messi a scavare nel profilo social della ragazza. Nel video di presentazioni la coppia spiega di “andare d’amore e d’accordo da sette anni”. Ma le cose non sembrerebbero proprio essere così. Sono molti gli indizi a tal proposito. Nel corso degli ultimi mesi, soprattutto, Siria sembra lasciare intendere che le cose non vado affatto bene.

Lamenta mancanza di attenzione e comportamenti non proprio corretti da parte di una persona che potrebbe essere Matteo. Rivelazioni che hanno spaccato il pubblico. “Ecco chi sono davvero. Già iniziamo con le bugie”. “Si parte col botto, lei bellissima con l’autostima ritrovata, ha fatto un bel percorso per sé stessa diciamo che se lui manifesta la gelosia soltanto adesso che lei è dimagrita c’è un problema eccome”.