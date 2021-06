Temptation Island si avvicina e man mano che passano i giorni vengono svelate le coppie che parteciperanno al reality delle tentazioni che anche quest’anno sarà condotto da Filippo Bisciglia. Si parte il 30 giugno 2021, dunque per gli appassionati c’è da attendere davvero poco. Nei giorni scorsi è stata svelata la prima coppia: Claudia, 26 anni e Ste e i due stanno insieme da quattro anni e mezzo. Dovevano sposarsi nell’agosto del 2020 ma a causa del Covid il matrimonio è stato rimandato a data da destinarsi.

“Ho scritto io a Temptation Island perché nell’ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure”, ha detto Claudia nel video di presentazione. “Io voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che ho del mio sentimento e la volontà che ho di sposarla”, sono state invece le parole di Ste.

Nelle ultime ore è stata svelata un’altra coppia, quella formata da Manuela (31 anni) e Stefano (30 anni) due ragazzi di Brindisi, fidanzati da quattro anni e mezzo. I due stanno affrontando un momento di profonda crisi nella loro storia, dovuto a gravi problemi di fiducia. I due vogliono darsi un’ultima possibilità e dopo un momento di profonda crisi hanno intenzione di prendere una decisione definitiva in merito al loro rapporto. Manuela ha preso la decisione di partecipare al reality: ha ammesso di non riuscire a fidarsi più del suo uomo dopo i vari tradimenti di lui.





Manuela spiega che proprio a causa di questa grande delusione, è tornata a vivere da sola e ha cercato in qualche modo di ricostruire la propria indipendenza. Manuela vede una opportunità in Temptation Island per capire se sia giusto dare un’altra chance al suo rapporto con Stefano o se sia meglio proseguire da sola, motivo per cui afferma categorica: “Questa è la sua ultima possibilità”. Stefano ammette: “Così non possiamo più andare avanti”, desideroso di capire se la separazione avvenuta tra lui e Manuela sia insanabile, o se per loro c’è ancora una possibilità.

In poco tempo sono arrivati anche i primi commenti dei follower. «Do loro una settimana», ironizza qualcuno. E ancora: “Lei mi piace molto. Lui non ha tradito una volta, ma più di una…”. E c’è chi paragona Stefano a un vecchio concorrente: “Mi ricorda qualcuno… Il traditore dell’anno scorso”. “Stessa storia”. Non resta che attendere l’inizio di Temptation Island per capire se la coppia resisterà ancora o scoppierà definitivamente.