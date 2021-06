Sei coppie in ballo. Seduzione, tentazione, rischio, scontro, verità e amore. La nuova edizione di Temptation Island è ormai in arrivo. Filippo Bisciglia e i suoi hanno lavorato alacremente per preparare ancora una volta un programma che sappia stupire pur senza subire stravolgimenti. D’altronde la formula è “garantita”, sui parte mercoledì 30 giugno. Non resta dunque che andare a scoprire quali saranno le nuove coppie. Tre sono già state ufficializzate.

La prima coppia confermata è formata da Claudia, 26 anni e Ste e i due stanno insieme da quattro anni e mezzo. Dovevano sposarsi nell’agosto del 2020 ma a causa del Covid il matrimonio è stato rimandato a data da destinarsi. Poi ci saranno anche Valentina e Tommaso, la seconda coppia di questa edizione 2021. Lei ha quasi 40 anni, lui da poco 21. Dunque i due fidanzati hanno 19 anni di differenza. Infine ecco Manuela e Stefano, entrambi di Brindisi, stanno insieme da quattro anni e mezzo.

Ora, però, proprio dai canali ufficiali di Temptation Island 2021, ecco uscire fuore la quarta coppia. Anche loro sono pronti a perdere il loro amore, e si giocano il tutto per tutto sull’Isola. Sono Alessandro e Jessica, i due stanno insieme da sette anni e, indovinate un po’, come nella più classica delle storie, sono in crisi. Dunque hanno deciso di mettersi in gioco. In particolare è lei ad aver contattato la redazione del programma.





Il motivo? Ebbene Jessica ritiene che Alessandro sia diventato freddo, distaccato, insomma la relazione manca di qualcosa di essenziale, la passione. “Dal momento in cui abbiamo deciso di andare a convivere – dice Jessica – lui è diventato freddo, monotono, pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro”. In pratica, secondo la ragazza, i due fanno una vita senza emozioni: “Cosa facciamo? Niente… Stiamo a casa a guardare la Tv: vorrei un po’ di fuoco”.

Jessica, 34 anni, vuole un po’ di fuoco. E Alessandro cosa risponde? “Io mi sento perfetto così come sono. Non devo cambiare proprio niente”. Muro contro muro. Basterà Temptation Island e l’interazione con ragazzi e ragazze potenzialmente interessati a loro per ‘sbrogliare la matassa’? Staremo a vedere, intanto Filippo Bisciglia dice: “Il viaggio nei sentimenti sta per iniziare. Siete pronti?”. Noi sì e voi?