Temptation Island 2021, abbiamo lasciato Jessica e Alessandro all’ultimo falò, con lui che inveiva: “ È un anno e mezzo che non abbiamo attività sessuale. Io mi curo sono bello come il sole, ti ho dato tutto. Io non faccio schifo ed esco di qui a testa alta. Pensavo fossi la persona con cui stare per sempre”. E con lei che rispondeva stizzita:

“Non mi hai dato niente, io e te siamo coinquilini. Io non ho fatto niente, e se l’ho fatto è per colpa tua. Tu mi spegni e basta”. Si sono lasciati durante il falò di confronto a Temptation Island. Ma visto e considerato che tutto può succedere, come sono messi Jessica e Alessandro un mese dopo la fine di Temptation?

Entrambi hanno deciso di provare a frequentare i rispettivi tentatori. Ad un mese dall’ultimo giorno di riprese Alessandro e la sua ex hanno confermato di aver preso strade diverse. “Direi che sto benissimo, sto meglio. Sono rinato davvero. – ha dichiarato Alessandro – Siamo sempre separati. Dopo il programma sono stato a casa nostra, ho preso le mie cose e sono andato via. Però meglio così. Dall’altra parte ho trovato un’altra persona che mi ha fatto cambiare totalmente. Carlotta è speciale, sono stato a Roma da lei tre giorni”.





E ancora: “Spero che la nostra relazione continui. Soffro un po’ di gelosia, io sto a Milano e lei a Roma. Ringrazio lei che mi ha fatto riscoprire la vita, altrimenti ero ancora in quella casa a fare il pantofolaio”. Esattamente come il suo ex Alessandro, anche Jessica sta continuando a sentire il suo tentatore: “Sto bene. Stare in questa casa dove stavo con lui mi ha fatto strano all’inizio. Ora mi sono abituata. Alla fine è meglio così. Siamo in rapporti civili e gli voglio bene. Sette anni non si dimenticano”.

“Ho risentito il single Davide. Ci sentiamo spesso, da entrambe le parti c’è la voglia di vedersi. Lui caratterialmente mi piace tanto. Mi ha fatto sentire le farfalle nello stomaco. Mi ha fatto provare tante emozioni. Non voglio mai più una persona come Alessandro. Anche lui ha bisogno di un altro tipo di persona. Se sta bene sono contenta“.