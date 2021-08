Festa grande nella famiglia di Temptation Island. Lo scorso fine settimana Claudia e Stefano si sono sposati dopo 4 anni di fidanzamento. Era il 2017 quando si sono conosciuti e avevano rispettivamente 22 e 24 anni e in brevissimo tempo fissano la data del matrimonio. Le nozze erano state fissate per agosto 2020, dopo la proposta di matrimonio fatta dal ragazzo nel 2018. Ma la pandemia ha sconvolto i piani, spostando la data di un anno, al 7 agosto 2021, appunto.



Un’emozione custodita a lungo nel cuore e ben testimoniata dalle parole di Stefano. “Fra qualche ora finalmente, dopo un’attesa durata quasi tre anni, potrò dire orgogliosamente di essere tuo marito. Mi auguro per noi che la felicità non lasci mai la nostra casa e che i tuoi occhi continuino a brillare con quella luce che accende il mio cuore”, ha detto Stefano Socionovo poco prima di sposarsi. Al matrimonio c’erano tutti i protagonisti di Temptation Island.



C’erano Federico e Floriana, Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Tommaso Eletti e Valentina Nulli Agusti. Si sono rivisti anche Manuela Carriero e Stefano Sirena. C’erano anche Jessica e Alessandro presi di mira sui social da Karina Cascella. “Ho visto Alessandro che fa un video insieme alla sua ex dicendo non capisco perché dovete avere sempre da ridire, siamo amici – sottolinea l’opinionista – innanzitutto che chi te l’ha chiesto”.







E ancora: “Anche se qualcuno ve l’avesse chiesto è perché voi avete deciso di mettere in piazza i fatti, anche quelli più intimi…ma dove andate ragazzi, tre due uno e nessuno si ricorda di voi…Non siete un caxxo di nessuno”. Mancava però Filippo Bisciglia. Il motivo è lo stesso conduttore a spiegarlo che ha voluto inviare un video pubblicato proprio da Stefano che scrive: “Grazie ancora di cuore per tutto, da parte mia e di Claudia. Sappi che seppur non fisicamente eri presente anche tu”.



Filippo Bisciglia ha spiegato che Favrebbe voluto prendere parte al matrimonio di Claudia e Ste dopo Temptation Island, ma proprio il 7 agosto è dovuto partire per la Puglia: ha pensato di raggiungerli la mattina delle nozze per salutarli. Ma in questo sarebbe poi dovuto fare 800 km per tornare a Roma e altri 700 km per andare in Puglia. “Non ce l’avrei mai fatta ragazzi, sarei morto in autostrada” ha spiegato il conduttore.