È partita a bomba questa nuova stagione di Temptation Island. Abbiamo già parlato di tutta la vicenda di Tommaso e Valentina, finita con l’eliminazione della coppia da parte del padrone di casa, Filippo Bisciglia. Ma ha fatto anche tanto scalpore la vicenda di Natascia e Alessio: tra di loro le cose non vanno affatto bene e i problemi riscontrati dalla coppia sono molteplici.

Poi è successo che durante il falò il ragazzo ha assistito a delle confidenze molto intime della sua ragazza ad un tentatore ed alle altre ragazze che non ha apprezzato per nulla. A mandare fuori di testa Alessio nel reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia è stata questa dichiarazione di Natascia: “Mi ha ferito tanto, e quando si arrabbia è cattivo tanto e sfoga con me tutta la sua rabbia repressa”.

Parole pesanti quelle di Natascia che poco dopo ha anche rivelato che il suo fidanzato le ha fatto una scenata eccessiva dopo aver visto un video particolare sul suo telefono. A questo punto Natascia ha confessato di non voler più sentirsi costantemente giudicata dal suo fidanzato e che a Temptation Island vuole riappropriarsi della sua libertà mostrandosi se stessa al 100%.





Temptation Island, la rivincita di Natascia

Ma non solo perché la ragazza a quel punto ha avuto una rivincita col compagno Alessio che in lacrime ha ammesso i suoi errori con la fidanzata: “Ho sbagliato a giudicarla perché ho trovato quel video e preso dalla collera ho esagerato. Sto male pure io, lei è stata la prima con cui ho fatto l’amore”. Vedendolo piangere Filippo Bisciglia ha invitato il ragazzo ad abbandonare il falò e ritornare nel villaggio.

Ora la domanda è una soltanto: quanto dureranno come coppia Alessio e Natascia? Per ora la ragazza sembra avere le idee chiare sul loro futuro, ha infatti rivelato alle altre ragazze: “Sono innamorata di quello che eravamo, del ricordo e se incontrandolo non avrò quella sensazione dovrò avere la p**le di lasciarlo. Sono consapevole che potremmo non uscire insieme”. Le cose peggioreranno?